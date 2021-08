Kapseltrends 2021. Lang haar? Begin het nieuwe seizoen met een seventies look!

De kapseltrends voor herfst winter 2021 laten zich weer volop inspireren door de jaren ’70. Lang haar in seventies stijl is een huge trend! Iets voor jou?

Haartrends 2021. Lang haar in seventies stijl. Foto: Charlotte Mesman

Al sinds een paar seizoenen is lang haar terug in de mode. Het is een logische reactie op de korte en halflange kapsels van de afgelopen tijden (die we overigens ook nog steeds onder de haartrends voor herfst winter 2021 2022 mogen scharen).

Kapseltrends herfst winter 2020 2021. Seventies kapsels. Modeshow: Dsquared2. Nederlands model Felice Noordhoff. Foto: Charlotte Mesman

Lang haar is niet alleen populair op de catwalks, maar ook op straat. Deze haartrend is op grote schaal aangeslagen. Je hoeft maar om je heen te kijken! Overigens is dit niet verwonderlijk want lang haar is een klassieker, een evergreen. Het is bovendien supervrouwelijk.

Kapseltrends 2021. Lang haar is dé nieuwste trend. Photo: courtesy of Versace FW 2021 2022

Het meest geziene model is lang haar op één lengte dat met een middenscheiding of zijscheiding wordt gedragen. Simpel als wat! Maar mocht je voor het nieuwe seizoen wat variatie in je kapsel willen aanbrengen, zonder daarbij aan de haarlengte te komen, dan is een pony volgens de haartrends voor herfst winter 2021 2022 natuurlijk dé oplossing.

Haartrends 2021. Lang haar in seventies stijl. Photo: courtesy of Etro

De favoriete pony is de gordijntjespony. Deze pony is fantastisch, maakt ronde gelaatstrekken slanker en staat iedereen goed. Een andere optie is de rechte, volle pony die aan weerszijden van je gezicht lichtjes gelaagd is geknipt en met de rest van je haarlengte versmelt.

Haartrends 2021. Lang haar in seventies stijl. Foto: Charlotte Mesman

Ook kun je kiezen voor een wat minder volle, ultralange pony tot ver over je wenkbrauwen. Last but not least is daar ook nog de ronde pony zoals we die bij Versace zagen. Ronde pony’s zijn een huge trend voor herfst winter 2021 2022. Ben je een durfal dan ga je voor baby bangs. Mogelijkheden te over om een nieuwe hair look te creëren zonder dat er haar afmoet.

Kapseltrends winter 2021 2022. Lang leve de seventies-pony! Modeshow: Dsquared2. Foto: Charlotte Mesman

Kapseltrends winter 2021 2022. Korte pony, lang haar. Nederlands model Lou Mari. Foto: Charlotte Mesman bij Valentino

Over die haarlengte gesproken. Die kun je volgens de haartrends voor het komende seizoen ook gelaagd laten knippen in een spannende shag kapsel of een wolf cut. Dan krijg je helemaal een trendy hoofd.

Haartrends 2021. Lang haar in seventies stijl. Foto: Charlotte Mesman

Verder kun je spelen met de texturen. Je kunt je haar supersteil maken met een steiltang zoals we dat bij Versace zagen maar je kunt je haar ook een natuurlijke beweging meegeven. Met die textuur en een middenscheiding kun je zelfs ook zonder pony die zo geliefde Love & Peace seventies look imiteren. Bekijk de kapselfoto’s voor het nieuwe seizoen maar eens en laat je inspireren.

