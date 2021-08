Haartrends 2021. Ken jij de Wolf Cut, het wilde zusje van het shag kapsel? Photo: Richard Miles, Hair: Kate Drury, Make-up: Lan Nguyen-Grealis

Opeens is het ‘wolf cut’-kapsel overal. In de modetijdschriften, op de catwalks en op TikTok. Het is één van de hotste haartrends voor de tweede helft van 2021. Begrijpelijk, want dit kapsel met zijn flatterende lagen, dimensionale textuur en lange pony spreekt tot de verbeelding. Het is wild, stoer en sensueel.

Haartrends 2021. Ken jij de Wolf Cut, het wilde zusje van het shag kapsel? Photo: Richard Miles, Hair: Kate Drury, Make-up: Lan Nguyen-Grealis

De Wolf Cut is de uitvergroting van het zogenaamde shag kapsel (een laagjeskapsel met pony). Eigenlijk is het een shag kapsel maar dan met méér textuur, een vollere pony en méér contrasterende haarlengtes.

Als het op dit soort moderne kapsels aankomt, is Engeland toonaangevend. Eén van de coolste wolf cut kapsels werd ontworpen door Kate Drury van MODE Hair, en 2020 Newcomer of the Year van de British Hairdressing Awards.

‘De Wolf is een coolere versie van de Shag’, aldus Kate Drury, ‘met elementen als de populaire mullet (het zogenaamde matje) en met meer beweging en textuur. Het is een perfecte haarstijl voor langer haar.’

Het ‘wolf cut’-kapsel op de foto maakt deel uit van de Newcomer collectie van Kate Drury. Ook de andere ontwerpen van deze Britse hairstylist zijn dramatisch mooi. Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

Overigens hoef je dit soort kapsels niet als zodanig over te nemen. Je kunt er ook afzonderlijke elementen uit halen. Dit soort creatieve kapsels zijn een eye-opener!

