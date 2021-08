Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Herfst in blote armen :-)

Eerst was daar de mouwloze blazer. Maar daar bleef het niet bij! Volgens de modetrends voor herfst 2021 2022 gaan we mouwloos de herfst in.

Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Photo: courtesy of Celine

Een paar jaar geleden dook de mouwloze blazer in het modebeeld op. Het was even wennen maar na een tijdje vonden we ‘m supercool. Deze zomer viert het gilet (think Saint Laurent) hoogtij. Volgens de modetrends draag je ‘m – als het weer het even toelaat – op de blote huid. Maar daar blijft het niet bij. De modetrends voor herfst winter 2021 2022 laten interessante en creatieve variaties op het thema ‘mouwloos’ zien.

Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Photo: courtesy of Barbara Bui

Een klassieker is de bodywarmer die we in allerlei uitvoeringen gaan dragen. Klein en kort (soms zelfs tot boven de navel) tot oversize en supercool zoals bij Celine. Heel mooi zijn ook de mouwloze trench coats. En een topper voor de winter zijn de teddyjassen zonder mouwen.

Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Photo: courtesy of Celine

Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Photo: courtesy of Chloé

Het klinkt allemaal een beetje tegenstrijdig en niet al te gemakkelijk in het dragen, maar dat valt reuze mee. Als de herfst mild is, draag je al die mouwloze kledingstukken voor een ultieme trendy look met blote armen, maar valt het weer tegen, dan zul je moeten gaan combineren.

Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Photo: courtesy of Acne Studios

Bepalend is dan de grootte van de armsgaten. Het is natuurlijk het leukst om je kledingstuk zonder mouwen als BOVENLAAG te dragen (alleen dan kun je zien dat het om een trendy mouwloos item gaat).

Ga daarom bij voorkeur voor mouwloze items met royale armsgaten waar je moeiteloos dikke truien en dergelijke onder kunt dragen (zie de oversize bodywarmer van Celine).

Bijkomend voordeel van royale armsgaten is dat – als je ze zonder iets eronder draagt – ze armen slanker doen lijken.

Modetrends herfst 2021. Van bodywarmer tot mouwloze trench coats. Photo: courtesy of Max Mara

Zijn de armsgaten klein, dan draag je dit soort kledingstukken – denk aan giletjes of spencertjes – onder een jasje of jack, en zal je hier alleen iets van zien als je de bovenlaag uitdoet (bijvoorbeeld als je naar een feestje gaat).

Bekijk de foto’s maar eens en laat je gedachten er alvast over gaan. Veel mouwloze kledingstukken die je in de modecollecties voor herfst winter 2021 2022 tegenkomt, kun je nu al aan.

TRENDYSTYLE