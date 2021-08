Kapseltrends 2021. Shockeer met pony’s, mullets en trendy bobkapsels. Nu doen!

Haartrends 2021: heb lef. Shockeren met pony’s, mullets en bobkapsels! Foto: Charlotte Mesman

Het mag dan een rare tijd zijn, qua haartrends zijn we creatiever dan ooit. Nooit als tevoren waren de kapsels zo waanzinnig inspirerend als voor 2021. We gooien alle remmen los. Het is tijd om met iets nieuws te experimenteren, is het advies van de hair stylisten. Laat je uitdagen door de allernieuwste haartrends voor 2021.

Haartrends 2021: heb lef. Shockeren met pony’s, mullets en bobkapsels! Photo: courtesy of Etro AI 2021 2022

Kapseltrends 2021. De nieuwste seventies bob kapsels. Modeshow: Borbonese. Foto: Charlotte Mesman

Na anderhalf jaar lockdowns zetten we de bloemen buiten met een buitengewoon kapsel. Met het kapsel waar je altijd al van gedroomd hebt maar dat je nooit hebt aangedurfd.

Kapseltrends 2021. Dit is het mooiste bob kapsel ever! Kort kapsel. Model: Alina Bolotina. Foto: Charlotte Mesman

Of het nu gaat om een pony, een matje, een bobkapsel, een roze haarkleur of een paar blonde lokken rond je gezicht, de haartrends voor 2021 kennen geen gulden middenweg. Wat je ook doet, maak er een statement mee. Ga voor een besliste haarsnit, shockeer je omgeving, haal je ‘ik’ tevoorschijn. Kies dat kapsel waar jij je goed bij voelt.

Haartrends 2021 2022. Paris lover? Ga voor dit seventies kapsel. Streetstyle bij Etro. Model: Klara Kristin. Foto: Charlotte Mesman

Nog wat ideeën nodig? Wat dacht je van een shag? Een gelaagd geknipt kapsel met lange pony? Een schouderlang kapsel met een zwoele zijlok? Een pixie cut met matje? Seventies, eighties, nineties of avant-gardistsch. Het mag allemaal.

Haartrends 2021. Van deze ponykapsels word je blij! (Ook voor 50-plussers). Foto: Charlotte Mesman

Ook haarkleuren nemen we niet meer al te serieus. Face framing is een supertrend en héél eenvoudig: vraag je kapper om een paar highlights die je gezicht omlijsten. Of ga voor een nieuwe haarkleur, misschien wel met een warme rode gloed. Er zijn geen regels, geen grenzen.

Haarkleurtrends 2021. Statement kleuren. Rood haar. Model: Gigi Hadid. Photo: courtesy of Versace

Er is slechts één ding waar je rekening mee moet houden: de gezondheid van je haar. Koester het, verzorg het, spoel het uit na elke duik, gebruik een haarscrub. Pamper je haar, je nieuwe haarsnit en je nieuwe haarkleur.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

