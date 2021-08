Ken jij de hotste haarkleurtrends voor zomer 2021?

Money piece, babylights, smokey hair, pekaboo. Ken jij deze haarkleurtrends voor 2021? Foto: Charlotte Mesman

De haartrends voor lente zomer 2021 bieden ongelooflijk veel mogelijkheden. De haarkleurtechnieken zijn steeds geavanceerder en creatiever.Aan de ene kant zien we een terugkeer van statement kleuren met als topper de koperrode haarkleur. Aan de andere kant zien we dat technieken als highlights en ombré zich steeds verder ontwikkelen.

Babylights

De klassieke highlights bijvoorbeeld worden steeds kleiner en verfijnder. Babylights zijn dé haartrend voor zomer 2021. Het effect moet zo geraffineerd zijn dat je geen gebleekte strepen door je haar ziet lopen maar het moet lijken alsof de zon een blonde waas over je haar heeft gelegd.

Money piece en sunshine frame

Vind je babylights te arbeidsintensief (en te duur) dan kun je experimenteren met een techniek die wel money piece of sunshine frame wordt genoemd. In dit geval worden alleen de lokken rond je gezicht lichter gemaakt.

Haarkleurtrends 2021. Money piece. Foto: Charlotte Mesman

Bij money piece kun je denken aan twee scherp gedefinieerde lichte lokken (zie de foto hierboven). Deze look heeft zijn naam te danken aan het feit dat het een relatief goedkope behandeling is die je bij wijze van spreken met een muntstuk kunt betalen.

Sunshine frame (of face frame) dekt de lading van de actuele hair looks met lichte lokken rond het gezicht veel beter. Voor een up-to-date look laat je rond je gezicht een soort ombre effect zetten. Bij de haarwortels mag het haar wat donkerder zijn en richting de punten wordt het steeds lichter. Deze look geeft je gezicht licht en staat heel geraffineerd en zomers.

Smokey hair

Een andere haartrend voor 2021 is smokey hair. Deze kleurtechniek is geïnspireerd door de klassieke smokey eye make-up look. Net zoals bij smokey eyes wordt hier met een dégradé kleurverloop gewerkt én met koude kleuren zoals as en mokkagrijs. Het is heel belangrijk dat de haarkleur die je kiest goed afgestemd is op je huidskleur. Dit is geen gemakkelijke trend maar heb je de goede haarkleur te pakken, dan is het resultaat spectaculair.

Pekaboo

Pekaboo (kiekeboe) is een haartrend die we al eerder zagen en die ook in 2021 weer meedoet. Het gaat hier om ‘verborgen’ haarkleuren die alleen zichtbaar worden als je je hoofd beweegt of als je je haar opsteekt. Deze haarkleuren worden in de onderlagen van je haar gezet, bijvoorbeeld in je nek. Het mag best een shocking kleurtje zijn: roze, groen, zelfs paars, of simpelweg een contrasterend blonde kleur, of juist heel donker.

Laat je gedachten maar eens over deze allernieuwste haartrends voor 2021. Misschien ziet er iets voor jou bij!

