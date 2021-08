Streetstyle mode 2021. 3x Witte blouses. Zomer 2021 staat in het teken van de witte blouse!

De witte blouse is een klassieker maar voor zomer 2021 krijgt-ie een up-to-date twist. 3x Streetstyle looks. Wat jij?

Streetstyle mode 2021. 3x Witte blouses. Kies jouw look! Foto: Charlotte Mesman

Vorig jaar zomer had het blauw-met-wit gestreepte overhemd een topmoment; zomer 2021 staat daarentegen in het teken van de witte blouse. Die is stukken vrouwelijker en sensueler dan zijn voorganger. Tijdens de Fashion Week voor zomer 2022 zagen we de witte blouse in verschillende gedaantes voorbijkomen. We fietsen je er even doorheen.

De satijnen witte blouse met beha in zicht

Streetstyle mode 2021. 3x Witte blouses. Kies jouw look! Foto: Charlotte Mesman

Een modelook die direct onze aandacht trok, was de witte satijnen blouse met bijbehorende witte broek. Voor deze look knoop je je blouse losjes en draag je er een mooie beha onder. Maak de look af met een paar seventies kettinkjes van verschillende lengtes.

De ‘cropped’ witte blouse met spijkerbroek

Streetstyle mode 2021. 3x Witte blouses. Kies jouw look! Foto: Charlotte Mesman

Een klassieke look die het altijd nog goed doet, is de combinatie van witte blouse met spijkerbroek. Durf je je buik te showen, ga dan voor een cropped blouse. ‘Cropped’ is een grote trend voor zomer 2021. Zo ongeveer alles is ‘cropped’ (blazers, gilets, topjes en zelfs blouses).

De open geknoopte witte blouse met zwarte broek

Streetstyle mode 2021. 3x Witte blouses. Kies jouw look! Foto: Charlotte Mesman

Wit met zwart is het summum van chic, zelfs als je outfit ‘casual’ is. Combineer een witte blouse (zo je wilt in overhemdstijl) met een zwarte broek en draag er een sportieve beha of top onder. Draag de blouse (tot en met de manchetten!) open.

Hoge hakken zijn een must!

Is het je opgevallen dat deze streetstyle looks voor zomer 2021 alledrie met sandaaltjes met hoge hakken worden gedragen? Hoge hakken zijn terug (dat was na al die loungewear tijdens de lockdown periodes wel te verwachten).

Blauw-wit gestreept overhemd nog steeds en vogue

De beste streetstyle looks van de Men’s Fashion Week in Milaan. Bij Giorgio Armani. Foto: Charlotte Mesman

Ben je verknocht geraakt aan het blauw-witte overhemd van vorig jaar zomer dat als ‘jurkje’ werd gedragen? Het mag nog steeds! Maak de look up-to-date door het overhemd alleen van boven dicht te knopen en draag er een zwart fietsbroekje onder.

Bekijk de streetstyle looks voor zomer 2021 maar eens en laat je inspireren!

