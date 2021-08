Blazers zijn dé culthit van zomer 2021. Ze hebben een enorm outfitverhogend potentieel. Je kunt ze op alle mogelijke manieren dragen. Vergeet die business look. Blazers zijn cooler dan ooit!

De blazer is dé culthit van zomer 2021. Zo draag je hem. 6x Stijltips, Foto: Charlotte Mesman

Blazers zijn dé culthit van zomer 2021. De blazertrends voor lente zomer 2021 lopen uiteen van lang met minimalistische snitten tot ongevoerde oversize jasjes met een casual look. Een andere trend zijn de korte blazers waarbij opvallend is dat de volumes van deze jasjes hetzelfde zijn als die van lange blazers. Het zijn dus géén KLEINE blazers; ze zijn enkel kort.

Modetrends 2021. Blazers. Photo: courtesy of Sportmax

Modetrends 2021. Korte blazers. Photo: courtesy of Saint Laurent

Welke kleuren gaan we dragen?

De meest geliefde kleuren? Zwart en wit voor een geklede look. Neutrals, natuurlijke kleuren, voor stijlvolle maar niet al te stijve of formele zomerlook (think: camel) én pastels voor jonge en frisse lente- en zomerlooks: vanille, boter, perzik, dauwblauw. Effen tinten voeren de boventoon maar borduursels en fantasieën komen dit seizoen ook om de hoek kijken.

Hoe draag je blazers volgens de modetrends voor lente zomer 2021?

Modetrends lente zomer 2021. 7x Mode must-haves. Photo: courtesy of Max Mara

#1. Als onderdeel van een broekpak. Dat kan tweedelig met daaronder een hemdje of beha (yep, hemdje of beha!) zijn of driedelig, namelijk met een stoer gilet.

Modetrends lente zomer 2021. Absolute must-have: de blazer. Photo: courtesy of Etro

#2. Voor een casual look combineer je een pastelkleurige of gebloemde blazer met een spijkerbroek, en – als je wilt en het weer het toelaat – met een crop top of (wederom) een beha.

Modetrends lente zomer 2021. Absolute must-have: de blazer. Photo: courtesy of Ermanno Scervino

#3. Voor een hippe up-to-date look volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 draag je je blazers op – houd je vast! – shorts! Daaronder mag je zelfs stoere, hoge laarzen dragen.

#4. Voor een moderne, minimalistische look mag je een blazer ook op een wielrennersbroekje dragen, iets wat we al eerder gezien hebben. Denk daarbij aan een chique zwarte blazer met een zwart broekje.

Modetrends lente zomer 2021. Absolute must-have: de blazer. Photo: courtesy of Boss

#5. Vind je zo’n kort, strak gevalletje iets teveel van het goede, draag je blazer dan op een joggingbroek of casual broek met rijgkoord.

Modetrends voorjaar zomer 2021. Ga jij (weer) aan de minirok? Photo: courtesy of Max Mara

#6. Een pastelkleurige of camel blazer op een kort rokje met daaronder een pumps met enkelbandjes of een paar platte sandalen (nog cooler als je het ons vraagt) zorgt voor een eigentijds silhouet.

Kortom: er zijn geen regels. Je mag dit kledingstuk dat als ‘formeel’ te boek staat, geheel uit zijn ‘kantoorcontext’ (als die vandaag de dag nog bestaat) halen en er alle mogelijke combinaties mee leggen. Isabel Marant bijvoorbeeld stuurde een chique lange, witte blazer de catwalk op met daaronder hoge gebloemde hotpants met witte cowboylaarzen. ’t Is maar dat je het weet!

