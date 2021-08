Kapselideeën 2021. Ken jij de ‘cord knot’? Foto: Charlotte Mesman

Of je nu naar zee gaat of iets te vieren hebt, de ‘cord knot’ is het zomerkapsel uitstek. Op Instagram en andere social media viert dit kapsel hoogtij. De haartrends voor 2021 staan er bol van.

Wat is een ‘cord knot’? Het is heel eenvoudig. Kort gezegd komt dit kapsel neer op een paardenstaart die je niet helemaal door het elastiekje hebt gehaald zodat je haar in een soort lus of knot samengebonden is. We kennen dit soort knotten allemaal. Misschien draag je ‘m zelf al wel.

Kapseltrends 2021. Deze kapsels maken je gezicht slanker. Foto: Mauro Pilotto

Natuurlijk kan je met deze ‘cord knots’ weer alle kanten op. Volgens de allernieuwste haartrends geef je je haar bovenop of achterop je hoofd wat volume mee. Je kunt dat doen door je haar te preppen met een sea salt spray of een volumizerend haarstylingsproduct.

Kapseltrends 2021. Topknot. Streetstyle foto: Charlotte Mesman

Verder kun je gaan voor een uiterst nette knot of juist een heel warrige knot. Ook qua hoogte kan je variëren. De top knot is grappig en casual, een hoge knot achterop je hoofd staat jong en een knot achterin je nek is stijlvol en chic. Een andere variant is de scheiding. Zowel voor de middenscheiding als voor de zijscheiding valt iets te zeggen. Klik hier voor de voors en tegens van de middenscheiding of zijscheiding.

Kapseltrends 2021. Update je paardenstaart. Foto: Charlotte Mesman

Haarstyling trends 2021. Trend alert: de lage cord knot. Influencer Caro Dauro. Foto: Charlotte Mesman

Voor wat voor een knot je ook kiest, je knot is pas een echt een ‘cord knot’ als je het elastiekje camoufleert door er een haarlok omheen te binden. Maar natuurlijk mag je ook variëren op het thema. Denk aan linten, strikken, sjaaltjes of bloemen.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en style dan je eigen ‘cord knot’.

