6x Korte kapsels volgens de nieuwe haartrends 2021. Iets voor jou?

Zin in een kort kapsel? De allernieuwste haartrends voor herfst winter 2021 zijn enorm veelzijdig. Kijk maar eens of er iets voor jou bij zit.

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Model: Emily Krause. Photo: courtesy of Valentino FW 2021 2022

De korte kapsels voor 2021 zijn veelzijdiger dan ooit. Het komende seizoen gaan we enorm véél en verschillende korte kapsels zien. Op de catwalks zagen we een veelvoud aan haarstijlen en korte coupes, maar ook met de kapsels zelf kun je alle kanten op. Veelzijdig is dé haartrend voor 2021.

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Streetstyle bij Valentino. Model: Emily Krause. Foto: Charlotte Mesman

Je korte koppie moet zò geknipt zijn dat je er talloze kapsels mee kunt creëren. Een cool en nonchalant hoofd voor overdag, een chic kapsel voor de avond, een speels kapsel voor een warme lentedag en een gemakkelijke haarstijl voor aan het strand.

8x Haartrends voor de korte kapsels voor 2021

korte, rechte pony’s voor korte kapsels

rafelige pony’s

mullets (matjes) in de nek

korte laagjes bovenop voor een ondeugend kruintje

laagjes met lengtecontrasten

jaren ’80 plukjes

gestylede bakkebaarden waarbij de oren vrij worden gelaten

‘egale’ haarkleuren

6x Korte kapsels voor 2021

Bekijk de kapselfoto’s van de korte kapsels voor 2021 maar eens en maak je keuze (of niet).

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Photo: courtesy of Valentino FW 2021 2022

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Model: Edie Campbell. Foto: Charlotte Mesman

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Model: Maike Inga. Foto: Charlotte Mesman

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Streetstyle bij Valentino. Foto: Charlotte Mesman

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Foto: Charlotte Mesman

Haartrends 2021. Korte kapsels voor 2021. Foto: Charlotte Mesman

