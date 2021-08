Modetrends 2021. Zit jouw droomjurk hiertussen? Dit zijn de jurkentrends van nu

Nooit waren de jurkentrends onderling zo verschillend als voor zomer 2021. Strak, wijd, romantisch, effen, met fantasie. Een kleurentip? Flamingo in the City (lees: fuchsia)!

Modetrends 2021. Jurkentrends zomer 2021. Photo: courtesy of Luisa Beccaria. Photo: Alessandro Sala

De afgelopen seizoenen hebben we enorm veel jurken gedragen. Zelfs de meest verwoede broekendragers gingen voor de bijl. Lange jurken vierden hoogtij en domineerden de catwalks. De jurkentrends voor zomer 2021 laten een opvallend gevarieerd beeld zien waarbij de zomen zelfs opkruipen tot mini (zou het dan echt beter gaan met de economie?).

Jurklengtes zomer 2021: lang. Nieuw: halterjurken en strakke tricotjurken

Modetrends 2021. Jurkentrends zomer 2021. Photo: courtesy of Luisa Beccaria. Photo: Alessandro Sala

Verslaafd aan lange jurken? Geen paniek! Je slaat er ook dit seizoen een goed figuur mee. Lange wijde jurken, al dan niet met een romantische twist, zijn nog steeds een supertrend. Doorzichtige jurken en jurken met bloemenprints nemen we mee van vorig jaar zomer. Hetzelfde geldt voor slip-on jurken. Dragen! Al was het maar met een grote trui of een oversize vest en stoere laarzen.

De nieuwigheid voor zomer 2021 zijn slank afkledende halterjurken en strakke tricotjurken. Ook cut-out modellen zijn deze zomer van de partij.

Jurkentrends zomer 2021: midi. Tuttig! Nieuw: lange overhemdjurken

Modetrends 2021. Jurkentrends zomer 2021. Photo: courtesy of Fendi

Ook liefhebbers van midi jurken komen deze zomer aan hun trekken. De meest opmerkelijke stijl in deze categorie zijn de bon ton jurken. Zo tuttig (maar tegelijkertijd ook zo stijlvol) dat je ermee bij de Koningin van Engeland op de thee zou kunnen gaan. Een andere trend die daar diametraal op staat, zijn de midi jurken in denim.

De nieuwigheid voor zomer 2021 zijn de lange overhemdjurken die in het verlengde liggen van de frisse lange wit met blauwe overhemden die al een paar seizoenen in de mode zijn.

Jurkentrends zomer 2021: mini. Romantisch! Nieuw: korte tunieken

Modetrends 2021. Jurkentrends zomer 2021. Photo: courtesy of Sportmax

Dol op mini? Dan zit je goed. Deze zomer dragen we weer volop mini-jurkjes. De meeste modellen zijn romantisch, met stroken, pofmouwen, met strikceintuurs en mooie prints. Omdat de jurkjes uitwaaieren laten ze zich vrij eenvoudig dragen. Maar… er zijn ook strakkere modelletjes! Wie durft?

N.B. Een nieuwkomer (of beter: comeback) is de korte tuniek.

Jurkentrends en stijlen zomer 2021

Modetrends zomer 2021. De modekleur fuchsia voor een optimistische mood. Photo: courtesy of Valentino

Qua stijlen kun je deze zomer alle kanten op: wijd, strak, met stroken, romantisch, etnisch, masculien (de overhemdjurk), in kant, met broderie of borduursels, in satijn of popeline, of overdekt met pailletten (zelfs voor naar het strand). Je kunt het zo gek niet verzinnen of we gaan het dragen.

Een kleurentip? Roze of fuchsia. ‘Flamingo in the city‘ is dé trend van nu!

