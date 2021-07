Mode. 15x Jassen trends voor winter 2021 2022. Foto’s van links naar rechts: Celine, Max Mara, Ermanno Scervino, Etro, Chloé

De belangrijkste aankoop voor het nieuwe winterseizoen is natuurlijk een winterjas want daar ga je het hele seizoen in lopen. Het is meteen ook de duurste aankoop. Niemand wil hier de fout ingaan. Daarom hebben we voorafgaand aan het nieuwe seizoen een overzicht van de jassentrends voor winter 2021 2022 voor je (weet je meteen wat je van vorig jaar winter nog aan kunt want niet alle trends zijn nieuw). En wat betreft je nieuwe jas: laat je gedachten er maar alvast eens over gaan.

Mode. 15x Jassen trends voor winter 2021 2022. Klassieke (camel) jassen. Photo: courtesy of Celine

Eén ding verklappen we je alvast. Grote schouders blijven on-trend, net zoals oversize. Met andere woorden: we willen gezien worden. Ga voor die power coat! Maak een statement en laat zien dat je je mannetje staat :-)

Mode. 15x Jassen trends voor winter 2021 2022. Metallic winterjassen en suit coats. Photo: courtesy of Balmain

15x Jassen trends voor winter 2021 2022

Klassieke, lange mantels (yep, net zoals vorig jaar). Beanie erbij en gaan!

Puffercoats: the bigger, the better!

Mega ski jacks: wederom HUGE, please!

Poncho’s en capes

Fake fur. De nieuwigheid: yeti looks (huhuhuh… daar komt de Verschrikkelijke Sneeuwman!)

Leren jassen, ook in kleur

Metallic jassen

Nieuw: doorgestikte (gewatteerde) jassen

De suit coat: een jas die past bij je broekpak

Mouwloze jassen (wederom net zoals vorig jaar!)

Kleur en fantasieën (ruiten en panterprints)

Double coats (jas over jas)

Halflange retro jassen (fifties, sixties)

Trench coats

Shearling jassen (ook in imitatiebont)

Mode. 15x Jassen trends voor winter 2021 2022. Mouwloze jassen in ‘yeti’-stijl. Photo: courtesy of Fendi

Keuze gemaakt? Cool!

