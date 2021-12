Haartrends 2022. Saai haar? Zo wordt je halflange kapsel trendy. Photo courtesy of Sportmax

Halflange kapsels staan ook in 2022 volop in de schijnwerpers. Het is opnieuw de grote favoriet van influencers en celebrities maar ook van de fashion modellen. Vooral dat laatste is een interessant teken aan de wand want modellen gaan gewoonlijk voor lang haar. Nooit eerder zagen we zoveel halflange kapsels op de catwalks. Alleen al bij Sportmax zagen we minstens vijf, misschien wel tien halflange coupes voorbij komen.

Haartrends 2022. Saai haar? Zo wordt je halflange kapsel trendy. Photo courtesy of Sportmax

En wat voor een halflange kapseltjes! De coupes worden steeds geraffineerder. Er valt steeds meer te beleven. Natuurlijk zien we nog steeds klassieke, bot afgeknipte bob kapsels en lobkapsels met klassieke waves. Maar er kan zoveel meer.

Ten eerste gaan we weer voor laagjes. Deze kapseltrend hebben we te danken aan de invloeden uit de jaren ’90 die momenteel zo ongeveer alles wat met mode en trends te maken heeft, beïnvloeden. Dankzij deze trends zijn halflange shag kapsels weer terug in de mode.

Haartrends 2022. Saai haar? Zo wordt je halflange kapsel trendy. Photo courtesy of Sportmax

Vind je een shag kapsel teveel van het goede – het is waar: er gaat een heleboel haar af! -, dan kun je je halflange kapsel alleen aan de voorkant in lange lagen laten knippen. Dat oogt meteen een stuk moderner. Je zou zelfs voor een voorzichtige pony kunnen gaan. Die hoeft echt niet vol en breed te zijn. Met wat kortere middenlokjes ziet je kapsel er opeens al weer heel anders uit.

Haartrends 2022. Saai haar? Zo wordt je halflange kapsel trendy. Photo courtesy of Sportmax

Met je haarstyling kun je je halflange kapsel boosten zonder dat de schaar eraan te pas hoeft te komen.

Een klein maar grappig detail is een oor dat door je lokken heen piept. Dat staat heel vertederend en onschuldig.

Haartrends 2022. Saai haar? Zo wordt je halflange kapsel trendy. Photo courtesy of Sportmax

Een ander detail dat we opmerkten, was de kunstig gestylede pony. Bij verschillende modellen was die als een soort krul, een babykrul, omhoog gestyled. Dit resultaat kun je bereiken door royaal met haargel aan de slag te gaan.

Ook met de haarpunten kun je nieuwe effecten bereiken. Je kunt ze gelaagd laten knippen of ook hier weer met de föhn en ronde borstel aan de slag gaan. Style ze maar eens naar buiten zoals we dat vroeger deden.

Kortom, in 2022 gaan we creatief met halflange kapsels om. Ideeën te over, zouden we zo zeggen. Laat je inspireren.

