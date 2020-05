Modetrends zomer 2020. Dit is een must-have: de spijkerrok!

Spijkerrokken zijn een supertrend voor lente zomer 2020. Ze zijn superkort of kuitlang. De nieuwigheid is de plissérok in denim. Zo draag je spijkerrokken. 7 Stijltips

De spijkerrok is terug. En hoe! Op de catwalks voor lente zomer 2020 zagen we spijkerrokken in allerlei versies voorbijkomen. De meest opvallende modellen zijn uitgesproken seventies; de meest geliefde lengte is kuitlang of tot net over de knie. Patchwork is hot. En wat te denken van de plissérok in denim?!

Spijkerrokken vormen een welkome afwisseling op spijkerbroeken. Ze zijn trendy, modern maar ook vrouwelijk. Voor lente zomer 2020 kunnen we er letterlijk alle kanten mee op. Superkorte rokjes zijn ‘hot’ maar kuitlange modellen zijn net zo cool.

De meest hippe manier om een spijkerrok te dragen?

1. In combinatie met een oversize blazer.

2. Met een blauwwitte streepblouse (een absoluut must-have item voor lente zomer 2020).

3. Met een spijkerblouse of spijkerblazertjes. Double denim is hot!

4. Met een donkerblauwe zomertrui en bootschoenen of mocassins voor een marinelook.

5. Met een hooggesloten romantische seventies blouse met sjaaltjestrik.

6. Met hooggehakte sandaaltjes of stoere boots.

7. Vul het zelf maar in… Alles mag!

TRENDYSTYLE