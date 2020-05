Make-up trends 2020. 6 Make-up trucjes om er (jaren) jonger uit te zien!

Schoonheid heeft niets met leeftijd te maken maar alles met smaak en stijl. Zo kan make-up enorm veel voor je uiterlijk doen. Met de juiste make-up smokkel je jaren van je leeftijd af. De make-up trends voor lente zomer 2020 helpen ons een handje. Niet allemaal overigens. Laten we eens kijken wat je met de trends kunt om er (jaren) jonger uit te zien.

Wenkbrauwen

Make-up trends 2020: volle, natuurlijke wenkbrauwen (Wenkbrauwtrends)

Anti-aging make-up trucjes: onopgemaakt de deur uit? Prima maar niet zonder je wenkbrauwen in te tekenen! Als de jaren verstrijken, worden onze wenkbrauwen dunner en minder vol. Teken ze mooi in en vergeet niet om ze ook richting de slapen toe goed uit te werken. Je mag jezelf dan niet van de zijkant zien, andere mensen zien je profiel wel! Rechte wenkbrauwen zijn prima maar een opwaartse lijn opent de oogopslag. Opwaartse lijnen hebben bovendien een liftende effect en zorgen voor een positieve uitstraling.

Foundation

Make-up trends 2020: natuurlijke huidjes met zo min mogelijk foundation (imperfecties mogen!)

Anti-aging make-up trucjes: De make-up trend is om je huid zo min mogelijk op te maken. Zelfs imperfecties als lichte wallen of kringen en vlekken mogen gezien worden. Dat kan allemaal wel mooi en sensueel zijn als je piepjong bent, maar als je wat ouder bent, heb je toch meer aan een verzorgd huidje. De keuze van het type foundation is heel belangrijk. Als we ouder worden, wordt onze huid droger en minder elastisch. Stem je foundation hierop af. Het hangt van je huid (soms zelfs van het seizoen of de periode) af wat voor een soort foundation je kiest. Een vloeibare en licht dekkende foundation zal lijntjes, rimpels en poriën minder snel accentueren, een compacte foundation zal adertjes en ouderdomsvlekken beter afdekken.

Het advies is: probeer verschillende typen foundation. Breng het product op je gezicht of de rug van je hand aan en kijk hoe het er na tien, twintig minuten uitziet. Is het in de lijntjes getrokken en heeft rimpeltjes geaccentueerd? Dan is het niet het juiste product voor jou.

Producten in crèmevorm

Make-up trends 2020: blush in crèmevorm.

Anti-aging make-up trucjes: Blush in crèmevorm perfect voor de rijpe huid. Poeder heeft namelijk de neiging om in rimpeltjes en droogtelijntjes te kruipen. Gebruik daarom bij voorkeur crèmeachtige producten. Dit geldt voor je blush maar ook voor je oogschaduw en lippenstift. Qua lippenstift kun je beter een crèmeachtige dan een matte formule gebruiken.

Tip: je blush krijgt een liftend effect als je dit product in een omgekeerde gekantelde C aanbrengt die van je slapen richting het hoogste punt van je jukbeenderen loopt. Proberen!

Lippenstift

Make-up trends 2020: glossy lipjes en natuurlijke kleuren maar ook felle kleuren (Lippenstift trends)

Anti-aging make-up trucjes: Gloss en crèmeachtige lippenstiften zijn trendy en het mooie ervan is dat ze je lippen een voller aanzien geven dan een droge, matte formule. Nadeel is wel weer dat dit soort lippenstiften sneller uitlopen. Fixeer de lippenstift door eerst foundation op je lippen aan te brengen of je lippen met een lippotlood (in dezelfde kleur als je lippenstift) te omlijnen.

Veel lippenstiften voor lente zomer 2020 zijn natuurlijk of licht gekleurd. Het voordeel is dat eventuele ‘uitloop’ minder zichtbaar is. Het is sowieso beter om felgekleurde lippenstift te vermijden als je lippen – en dat overkomt iedereen onvermijdelijk – in de loop der jaren dunner zijn geworden.

Oogmake-up

Make-up trends 2020: heel natuurlijke oogleden, glitter of felle kleuren

Anti-aging make-up trucjes: Naarmate we ouder worden, veranderen onze gelaatstrekken. Oren en neus blijven groeien, alles gaat een beetje hangen, lippen worden smaller en ogen worden kleiner of gaan dieper in de oogkassen liggen. Maar laat je hier niet door deprimeren! Met licht en schaduw kun je een heleboel corrigeren. Laat de make-up trends voor 2020 voor wat betreft je oogmake-up maar even voor wat ze zijn en trek je eigen koers. Zo kun je je ogen beter niet al te donker maar ook niet al te licht opmaken. Kies bruin- en goudtinten in plaats van zwart. Vermijd ook al te strakke lijntjes want die accentueren niet al te strakke oogleden (laten we de dingen maar bij hun naam noemen). Gebruik een kohlpotlood (en geen liquid liner) en vervaag het lijntje om de oogopslag te accentueren. Open je blik door onder de wenkbrauwen en in de ooghoeken wat lichte oogschaduw aan te brengen.

Nepwimpers

Make-up trends 2020: natuurlijke wimpers, soms zelfs zonder mascara

Anti-aging make-up trucjes: Met de tijd worden onze wimpers minder vol. De vraag is dan: nepwimpers of niet? Sommige visagisten menen dat ze verjongend werken, andere menen dat ze de oogopslag verzwaren en ‘verouderen’ omdat ze je ogen kleiner doen lijken. We laten deze beslissing aan jou over :-)

