Kapseltrends lente zomer 2020. Paardenstaartjes en speldjes

Sinds we allemaal aan huis gekluisterd zijn, zouden we (volgens de enquêtes) minder vaak douchen en ook minder vaak ons haar wassen. Eigenlijk is dat wel begrijpelijk. We hoeven immers nergens naar toe. Elke stimulans om ons haar eens goed te soppen en stylen ontbreekt. Toch is het heel belangrijk om je haar regelmatig te wassen en het goed te onderhouden. Maar als het er dan toch bij inschiet om het even goed te shampooën, dan kun je altijd nog je toevlucht nemen tot de allernieuwste kapseltrends voor lente zomer 2020.

Opvallend genoeg vertoonden de fashionista’s zich tijdens de afgelopen modeweken vaak met heel eenvoudige gladde, bijeengebonden kapsels met paardenstaart en een paar simpele schuifspeldjes. Ideaal om te verdoezelen dat je je haar niet gewassen hebt. En bovendien supersimpel en stylish. Dit is iets dat je zelf gemakkelijk thuis kunt nadoen, zelfs als je vrij kort haar hebt.

Het enige dat je nodig hebt, is een elastiekje. En een paar schuifspeldjes, als je wilt. Verder is het heel eenvoudig. Kies voor een midden- of zijscheiding, of geheel geen scheiding en breng je haar heel netjes naar achter. Je kunt dit het beste met een fijne kam doen. Bind je haar vast in een paardenstaart. Losse plukjes zet je vast met schuifspeldjes. Als je haar wat pluist, kun je er met vlakke handpalmen wat haarproduct over strijken.

De hoogte van je paardenstaart hangt af van het resultaat dat je wilt bereiken. De vuistregel is:

Een lage paardenstaart is chic; een hoge paardenstaart maakt jeugdig en jong.

Een hoge paardenstaart kan bovendien een liftend effect hebben, zeker als je het haar heel strak naar achteren trekt. Vraag je wel af of dit bij je stijl en leeftijd past.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien brengt het je op creatieve kapselideeën.

