Modetrends lente zomer 2020. Hip en up-to-date in lange rok of jurk!

Weer of geen weer, thuiswerken of niet, met een lange rok of jurk volgens de allernieuwste modetrends lente zomer 2020 zit je altijd goed.

Overkomt het jou wel eens dat iemand op straat je opvalt omdat hij of zij bijzonder goed gekleed is? De afgelopen week draaide ik me twee keer om om iemand na te kijken. Eerst zag ik een meisje in een lange, bosgroene jurk met daaronder een paar stoere kistjes. Je kon zien dat ze zich er goed in voelde want ze liet haar donkere, hoge paardenstaart vrolijk zwaaien. Een paar dagen daarna zag ik een ander meisje met lang golvend haar in een zwarte jurk met zwarte muiltjes eronder. Ook haar jurk was lang, geheel volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Lange jurken en rokken zijn hip. Het fijne is dat ze zich heel gemakkelijk laten dragen.

Tip: Fris buiten? Draag een broek onder je jurk

Het grote voordeel van lange jurken en rokken is dat ze niet heel ‘weersafhankelijk’ zijn. Anders dan bij minijurkjes en -rokken hoef je niet terug te grijpen op pantykousen als het kwik terugloopt. Met een paar laarzen eronder kun je in het voorjaar vaak zo al naar buiten. Is het daarvoor echt te fris, dan mag je er dit seizoen zelfs een broek onder dragen!

Tip: laat hoogzomer jurken niet eindeloos in de kast hangen maar draag ze met een truitje of blouse eronder!

Verder kun je er alle kanten mee op. Voor een pittige look kies je een tijgerprint, voor een klassieke look ga je voor zwart. Voor een zonnige zomerlook hul je jezelf in een bloemetjesprint, of in het wit. Ook seventies looks zijn dit seizoen populair. Neem een lange, zwierige rok als uitgangspunt, haal er seventies accessoires bij, en misschien wel een giletje. Een paar stoere boots en je bent helemaal up-to-date!

Veel modeplezier!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE