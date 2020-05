Modetrends lente zomer 2020. Feel good modelooks in kleur

Van kleuren worden we blij! Gelukkig laten de modetrends voor lente zomer 2020 weer heel wat kleur (en spannende kleurcombinaties) zien. Net wat we nu nodig hebben!

Kleuren hebben een weldadige invloed op ons gemoed. Ook voor lente zomer 2020 staan de modetrends volledig in het teken van kleur. Blauw, groen, geel, rood, oranje. We gaan het allemaal dragen. En dat is maar goed ook. Van kleuren worden we blij!

Dé modekleur voor lente zomer 2020 is blauw. Laat blauw nu bij uitstek ook een kalmerende kleur zijn! Ga voor een blauwe jurk, een blauw T-shirt of – helemaal hip – een total jeans outfit in denim blauw. Een andere kalmerende kleur is groen.

Heel prettig in het dragen zijn ook natuurlijke kleuren. Beige, camel, karamel. Het zijn elegante, rustgevende kleuren. Klassiek maar ook ingetogen en zacht. Het zijn warme en troostende kleuren die je blijmoedig stemmen.

Oranje, rood en geel zijn energetische kleuren. Verwerk ze in je outfit voor een ‘vitaminic’ look. Een oranje truitje op een spijkerbroek is hip en trendy en geeft je hernieuwde energie.

Neutrals in combinatie met pastels en neonkleuren vormen een supertrendy combi volgens de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2020. Je kunt er alle kanten mee op en je kunt het zo elegant of uitdagend maken als je wilt. Elegant is altijd goed, maar af en toe uit de band springen met een ietwat over-the-top look is ook prima, zeker in deze tijden!

Keep safe, stay home, have fashion fun!

