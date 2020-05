Deze grote ravioli (ravioloni) met smeuïge mozzarellavulling en courgette saus zijn ongelooflijk lekker. De ravioli en saus zijn bovendien heel gemakkelijk te maken. Je hebt er geen ingewikkelde ingrediënten voor nodig en hoeft ook geen pastamachine te hebben. Een deegroller is al genoeg. Zelfs als je niet veel ervaring met koken hebt, moet je deze ravioli kunnen maken!

Voor de pasta gebruikten we ditmaal alleen de eidooiers zodat de pasta een mooie gele kleur krijgt en vol van smaak is. De courgette saus daarentegen is heel licht en luchtig.

Buon appetito!

Ingrediënten voor 8 tot 12 ravioli

Voor de ravioli en vulling



3 eidooiers

200 gram farina di semola (durumtarwemeel) of bloem type 00

lauw water

peper en zout

1 mozzarellakaasje

vers gemalen Parmezaanse kaas

Voor de courgettesaus

1 ui

2 teentjes knoflook

olijfolie extravergine

1 grote courgette

peper en zout

Bereiding

Eerst maak je het pastadeeg. Vermeng de eidooiers en de bloem. Doe er een snufje zout bij en voeg een klein scheutje lauw water toe. Kneed het geheel tot een gladde, soepele deegbal. Is het te droog, voeg dan water toe. Is het te klef, voeg dan bloem toe. Het kan niet fout gaan. Je kunt altijd corrigeren met water of bloem. Wikkel het deeg in huishoudfolie en leg het ongeveer een half uur in de ijskast te rusten.

In de tussentijd maak je de courgettesaus. Pel en snipper de ui. Pel de knoflook en verwijd de groene kiem. Was de courgette en snijd ‘m in blokjes. Verhit de olijfolie in een koekenpan en fruit er de ui en knoflook in. Voeg dan de helft van de courgetteblokjes toe en smoor ze zacht. Doe de inhoud van de koekenpan in een keukenmixer en maak er een gladde saus van. Doe de saus terug in de koekenpan en voeg de andere helft van de (ongekookte) courgetteblokjes toe. Laat het geheel nog even doorsudderen. Breng op smaak met peper en zout.

Nu maak je de ravioli. Snijd het deeg in vier helften. Maak er met de deegroller of pastamachine dunne vellen van (ongeveer 2mm hoog). Steek er vrij grote rondjes uit (diameter circa 9 cm). Snijd de mozzarella in stukjes en vermeng ze met vers gemalen Parmezaanse kaas en zout en peper. Schep een beetje vulling op elk rondje en maak er grote ravioli van. Dat doe je door de randen met wat water te bevochtigen en ze dubbel te vouwen. Druk de randen goed aan en trek de punten dan naar achteren zodat de ravioli een mooi, rond ‘buikje’ krijgen. Druk de punten goed aan. Bestuif een oppervlak met bloem en leg de ravioli erop te rusten.

Kook de ravioli in ruim water met zout (afhankelijk van de grootte zal de kooktijd tussen de 4 en 6 minuten liggen). Giet de pasta niet af maar schep ze voorzichtig met een grote zeef uit het kookwater.

Serveer de ravioli met de courgettesaus en vers gemalen Parmezaanse kaas.

