Modetrends lente zomer 2020. Thuiswerken doe je (niet) in pyjama!

Wel of niet in pyjama thuiswerken? De experts hebben zich over deze vraag gebogen en de modetrends voor lente zomer 2020 komen je tegemoet.

In het prille begin van de blijfthuis-periode kwam je nog met alles weg maar nu thuiswerken de nieuwe norm is, keren we ook qua kledingstijl enigszins terug naar de normaliteit. Verzorg jezelf als altijd en kleed je met zorg, is het advies van de experts. Het houdt de moraal hoog en komt je productiviteit ten goede. Bovendien is het alles behalve professioneel om in pyjama in een videovergadering te verschijnen. De modetrends voor lente zomer 2020 helpen ons een handje om ons zowel professioneel als comfortabel te kleden.

Blijf jezelf goed verzorgen

Was je haar regelmatig, maak je natuurlijk op en besteed aandacht aan je kleding zodat je op elk moment van je werkdag kunt videobellen. Het accent ligt natuurlijk op je bovenlijf. Joggingbroeken, leggings en pantoffels mogen, zolang ze niet in beeld komen. Draag wat je wilt, maar zorg ervoor dat je in de videochat professioneel overkomt. Dat neemt niet weg dat je je natuurlijk wel comfortabel mag kleden. Je hoeft heus niet strak in het pak voor je thuiscomputer te zitten.

De modetrends voor lente zomer 2020 komen ons op dit punt tegemoet. Wijde broeken en chique joggingbroeken maken het je gemakkelijk. Erop draag je een mooie blouse, wellicht met strik of roesjes. Een streepblouse is ook helemaal goed. Je kunt ook kiezen voor een oversize jasje of een geraffineerd truitje. De combinatie van relaxede maar stijlvolle broeken en een mooie top voelt goed en niet te formeel, maar oogt tegelijkertijd koel en professioneel. Het hoeft er niet strikt zakelijk uit te zien, maar wel stijlvol en verzorgd.

Geef het signaal af dat je serieus bezig bent, dat je alles, inclusief je uiterlijk, onder controle hebt, dat je weet waar je mee bezig bent. Bekijk de foto’s op deze pagina maar eens en laat je inspireren. We wensen je een goede werkweek toe!

