Modetrends lente zomer 2020. Shorts en korte broeken

De modetrends voor lente zomer 2020 zeggen ‘ja’ tegen korte broeken. En de massa ook. De zon hoeft maar even te schijnen of we zien blote benen op straat. Maar welke shorts passen bij jouw figuur?

Shorts, korte broeken en hotpants zijn sinds eind jaren ’60 niet meer uit het modebeeld weg te denken. Ook de modetrends voor lente zomer 2020 wagen zich er weer volop aan. De modeontwerpers hebben er heel wat creatieve formules op losgelaten: hotpants, korte broeken met hoge taille, boxershorts, wielrennerbroekjes in spijkergoed, bermuda’s en basketball pants. Maar welke korte broek staat jou nu eigenlijk goed? Welk broekje past bij jouw figuur?

Korte broek met hoge taille

Het broekje dat zich in de regel het gemakkelijkst laat dragen, is de korte broek met hoge taille. Juist die hoge taille doet je langer lijken. Het meest flatterend zijn verder de broekjes met wijd uitlopende pijpen waardoor je dijen slanker lijken. Je hebt de ideale lengte te pakken als het broekje het breedste gedeelte van je dijen net bedekt. Deze broekjes zijn nagenoeg voor iedereen geschikt.

Hotpants

Hotpants worden te pas en te onpas gedragen maar iedereen kan op z’n klompen aanvoelen dat het een ‘veeleisend’ broekje is waar je alleen stijlvol mee wegkomt als je een mooi figuurtje hebt. Verder zijn er wel een paar trucjes die ‘figuurcorrigerend’ werken. Eén trucje is om er chunky schoenen onder te dragen: combat boots of grote sneakers. Hierdoor lijken je benen slanker. En verder kun je gaan voor een mooie top (denk aan een top met een opvallende print of zelfs een oversize blazer) waardoor je het accent naar boven verlegt.

Bermuda’s

Bermuda’s hebben een vrij geklede uitstraling. Dit seizoen dragen we ze zelfs met bijhorende blazer en gilet. De bandplooimodellen vragen om een vrij platte buik. Het voordeel van een bermuda is wel dat ze wat stevigere dijen camoufleren. Zijn je kuiten stevig, probeer dan eens een bermuda met eronder een hakje.

Wielrennerbroekjes en strakke spijkerbroekjes tot op de knie

Het klassieke zwarte wielrennerbroekje van vorig jaar zomer heeft plaats gemaakt voor strakke spijkerbroekjes tot op de knie. Ook dit soort broekjes camoufleren maar weinig. Houd er rekening meer dat ze de aandacht op je knieën vestigen. Heb je een wat rondere taille, draag dit soort broekjes dan met een oversize blazer of een lange blouse.

Stijlregels

Kies de korte broek of shorts die bij jouw figuur passen maar houd ook rekening met de omstandigheden: waar draag je het broekje, wanneer, wat is de gelegenheid, hoe is het weer? En verder is het altijd weer een kwestie van proporties. Heb je brede heupen en smalle schouders, ga dan voor shorts met een boxy top of een heerlijk wijde zomerhes. Met andere woorden: werk altijd naar een gebalanceerd silhouet toe. Laat je fantasie gaan, wees creatief en have fun!

TRENDYSTYLE