Modetrends lente zomer 2020. Tie-dye is zo cool

Vorig jaar al was tie-dye in de mode. Ook voor lente zomer 2020 is het weer een geliefde modetrend die bovendien steeds geraffineerder wordt. Het feit dat een modehuis als Dior ermee aan de slag gaat, zegt natuurlijk al alles. Niet alleen is tie-dye hip, ook het idee erachter is interessant. In principe is het namelijk zo dat elk item, elk kledingstuk een ander motiefje heeft. Dit is komt door de manier van verven/bleachen: de kledingstukken worden geknoopt of samengebonden en vervolgens geverfd/gebleekt, om het maar even kort samen te vatten.

Anyway, tie-dye is niets nieuws onder de zon en past in helemaal in het straatje van de seventies invloeden die we (wederom) voor lente zomer 2020 in de mode tegenkomen. Wat wél vernieuwend is, zijn de combinaties op de catwalks. Hieronder vind je drie inspirerende ideeën voor een up-to-date tie-dye look.

Mode idee 1: double tie-dye

Combineer tie-dye met tie-dye. Double tie-dye. Net zoals Double Denim. Het is supercool om je van top tot teen in deze hippie fantasie te kleden. Alhoewel… hippie? We zeiden het al. De technieken worden steeds geraffineerder.

Mode idee 2: tie-dye met strepen

Combineer tie-dye met strepen! Een blouse met een fris streepmotief is een must-have voor lente zomer 2020. En zo’n streep die soms toch best wel heel ‘zakelijk’ overkomt, zeker als je voor de blauwe variant gaat, laat zich heel goed combineren met tie-dye dessins, juist omdat ze met elkaar contrasteren.

Mode idee 3: tie-dye met bloemen

Combineer tie-dye met microbloemetjes. Behangstofjes van weleer domineren de modecollecties. De combinatie met tie-dye is wel heel vernieuwend, en spannend. Exploreren zouden wij zo zeggen!

Bekijk de modefoto’s maar eens en laat je inspireren.

