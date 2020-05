Schoenentrends lente zomer 2020. Mocassins en loafers. Oncharmant maar o zo hip!

De schoenentrends voor lente zomer 2020 zijn te gek. Er kan en mag zoveel. Pumps, hooggehakte sandaaltjes, foeilelijke platte sandalen met banden, espadrilles, gevlochten muiltjes, halfhoge laarsjes, sneakers, cowboy boots, seventies laarzen, afzaklaarzen, combat boots, creepers, kistjes, plateauschoenen, en verder platte veterschoenen, mocassins en loafers. Duizelt het je? Oké, laten we ons dan even op die laatste drie schoenentrends concentreren. Platte schoenen, mocassins en loafers.

Wat we niet graag in een man zien – loafers of mocassins met sokken en daarboven blote benen – gaan wij dit seizoen zelf dragen.

De mode is onvoorspelbaar en houdt ervan om een beetje te shockeren. De loafers komen vooral uit de koker van Prada. Je draagt ze met sokken en bij voorkeur onder een knie- of zelfs kuitlange rok. Kan het erger? En toch is het hip!

Hetzelfde geldt voor de mocassins en veterschoenen die we dit seizoen weer gaan zien. Show die benen op een vrouwelijke manier en draag er dan een paar androgyne schoenen onder. Een veterschoen mag dus ook. Wil je er nog een soort vrouwelijke twist aan geven, ga dan voor een metallic modelletje. Want ook metallic schoenen zijn dit seizoen ‘in trend’.

Charmant is het allemaal niet, dat geven we toe. Trendy wél! En al met al vormen deze schoenen een leuk alternatief voor je sneakers onder een rok want die look hebben we nu wel gezien. Toch?

TRENDYSTYLE