Gigi Hadid, Elsa Hosk, Kate Moss. Drie supervrouwen, drie VIPs, drie high impact maar supereenvoudige kapsels! De kapseltrends voor lente zomer 2020 maken het ons gemakkelijk.

Laten we beginnen met het kapsel van topmodel Gigi Hadid. Dit kapsel is geschikt voor elke gelegenheid. Het is bovendien de ideale oplossing voor een bad hair day. En hoge knotjes zijn dé trend. Trek je haar strak naar achteren met een kam en gel of paste en bind het samen in twee knotjes op je achterhoofd.

Het zwoele kapseltje van Elsa Hosk vraagt om fris gewassen haar. Föhn het glad en zet het achter op je hoofd vast in een paardenstaart of knot. Vervolgens trek je wat lokken rond je gezicht los. Een strakke eyeliner en veel mascara en je hebt een high impact look.

Kate Moss draagt haar haar los en als we heel goed kijken, dan lijkt het erop dat ze haarextensies heeft. Ook dat is tegenwoordig heel gemakkelijk thuis te doen. Ga voor een clip-on haarstuk. Het enige waar je op moet letten, is dat je de goede kleur te pakken hebt.

