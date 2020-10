Haartrends en kapselideeën 2020. Kopieer de hair looks van spelersvrouw Melissa Satta

Heb je uitgroei? Wil je terug naar je eigen haarkleur maar weet je niet wat je aanmoet met dat grote kleurverschil halverwege je haarlengte? Volg dan het voorbeeld van spelersvrouw Melissa Satta, de vriendin van Kevin-Prince Boateng. Tijdens de Milan Fashion Week zomer 2021 spotten wij haar met een donkere aanzet en hoogblonde haarpunten. En met een opvallend detail: money piece highlights.

Money piece highlights zijn highlights die je alleen rond je gezicht laat zetten. Ze heten zo omdat het om zo weinig geblondeerde ‘streepjes’ gaat dat je ze bij wijze van spreken met een muntstuk kunt betalen. Volgens de haartrends voor herfst winter 2020 2021 gaan we deze highlights weer volop zien. Bij Melissa Satta vormden ze de trait d’union tussen de donkere aanzet en de lichte haarpunten. Door aan weerszijden van haar gezicht een paar baby highlights te laten zetten, ontstond er een soort verbinding tussen het donkere en het opgelichte haar. Een superidee om uitgroei een trendy twist mee te geven en het ‘uitgroei’-idee eronder uit te halen.

Kapselidee voor winter 2020 2021: twee horizontale vlechtjes voor een bohémien look

Maar we staken nog meer ideeën op van Melissa’s hair looks. Bij de modeshow van Philosophy droeg ze haar lange haar in een middenscheiding met losse krullen. De voorste lokken werden weggehouden uit haar gezicht door twee kleine vlechtjes aan weerszijden van het hoofd. Een superleuk kapselidee dat heel gemakkelijk te realiseren is.

Kapsel idee: maak twee horizontale vlechtjes aan weerszijden van je gezicht en breng die over je voorste lokken naar achteren voor een zwoele bohémien hair look.

Kapselidee voor winter 2020 2021: een diadeem van haar

Bij de modeshow van Max Mara presenteerde Melissa Satta zich met een ‘serieuzer’ kapsel. De voorste lokken waren glad gestyled met gel en fungeerden als een soort diadeem van haar. Deze hair look spotten wij al eerder bij de modeshow van Missoni voor herfst winter 2020 2021. Dit is een stylish look voor een mondaine gelegenheid.

Kapsel idee: maak een scherpe middenscheiding en verdeel met een fijne kam een flinke hoeveelheid gel over voorste zijlokken. Doe het haar achter je oren en laat de rest van je haar er vrij overheen vallen, zodat je een soort diadeem-effect krijgt.

TRENDYSTYLE