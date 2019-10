Het is oktober! Tijd voor pasta met paddenstoelen, een typisch herfstig gerecht dat in deze maand in Italië volop gegeten wordt. Je proeft de goudgekleurde bladeren en de vochtige aarde van het Italiaanse landschap en het is niet moeilijk je in Toscane of Umbrië te wanen.

Je kunt voor dit gerecht het beste gedroogde porcini (eekhoorntjesbrood) gebruiken. Laat de porcini ongeveer 10 à 15 minuten weken in lauw water. Gooi het water waarin je de paddenstoelen hebt geweekt niet weg maar gebruik het voor de saus. Deze saus wordt meestal gegeten met tagliatelle of pappardelle.

Ingrediënten (4 personen)

tagliatelle of pappardelle (platte pastasoorten)

50 gram gedroogde paddenstoelen van gemiddelde grootte

1/2 bouillon blok

olijfolie (extravergine)

250 cl melk

peper en zout

verse, fijngehakte peterselie

geraspte parmezaanse kaas

Bereiding

Verwarm olijfolie in de pan en voeg de paddenstoelen en een half bouillon blok toe. Zorg ervoor dat het water uit de paddenstoelen verdampt. Roer regelmatig zodat de paddenstoelen niet aan elkaar kleven. Als dat wel gebeurt, voeg dan wat van het water waarin je de paddenstoelen hebt geweekt, toe.

Zet nog een pan op het vuur en breng daarin ruim water met een klein snufje zout aan de kook. Kook de tagliatelle al dente (niet te zacht). Zet de paddenstoelen op een laag pitje, voeg de melk, de peterselie, en peper en zout toe.

Giet de tagliatelle af, voeg ze toe aan de paddenstoelensaus en laat dit alles nog circa een minuut sudderen op halfhoog vuur.

Strooi de geraspte parmezaanse kaas over de pasta en garneer het gerecht met wat verse peterselie. Serveer dit gerecht met een heerlijk glas rode wijn.