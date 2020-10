Schoenentrends winter 2020. Laarzen met maxi zolen

Hoe de genodigden bij de modeshow van Valentino het tijdens de Milan Fashion Week (september 2020) klaarspeelden om elegant uit hun limousine te stappen, is een raadsel. Bijna allemaal hobbelden ze rond op de combat boots met maxi zolen die we in maart al op Valentino’s catwalk voor herfst winter 2020 2021 hadden kunnen bewonderen. Als ‘bewonderen’ het juiste woord is. Want inmiddels is het duidelijk dat het haat/liefde met deze halfhoge, oncharmante maar o zo trendy stappers is.

Je kunt ze afschuwelijk vinden òf juist waanzinnig cool, feit is dat deze lomperds één van de hotste schoenentrends voor herfst winter 2020 2021 zijn. Ook andere modehuizen (Bottega Veneta, Miu Miu, Stella McCartney) presenteerden soortgelijke boots en bij de fast fashion ketens staan ze al volop in de rekken.

De grap van deze combat boots met maxi zolen is dat je ze bij voorkeur met ultravrouwelijke outfits combineert. Je draagt ze onder een mooie rok, onder een avondjurk of een chique, lange wintermantel. Maar ook onder een (spijker)broek doen ze het (vanzelfsprekend) goed. Voordeel is verder dat je het met deze laarzen heerlijk warm en droog houdt. Wat willen we nog meer?

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren!

