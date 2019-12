Waarom vallen vrouwen voor getrouwde mannen?

‘De beste mannen zijn al weg’ hoor je vaak, maar is het waar? In ieder geval is het een goede opening voor dit artikel waarin wij het willen hebben over vrouwen die op getrouwde (verloofde, verliefde) mannen vallen. Je hoort hier in de regel maar weinig over, en dat is logisch. In de maatschappij wordt er in het algemeen afkeurend gereageerd op vrouwen die een relatie met de man van een ander aangaan (of proberen aan te gaan). Zoiets houd je liever voor jezelf. Van de man van een ander blijf je af, toch?

Maar laten we het eens van de andere kant bekijken. Op het moment dat we voorgesteld worden aan een leuke vent die nog single is, vragen we ons vaak af ‘Waarom is hij nog single… wat is zijn probleem?’ Waar of niet? Herken je het? Niet dat er met leuke singles per se iets mis moet zijn. Single zijn kan ook een keuze zijn. Of een gevolg van een aantal gebeurtenissen in het leven die heus niet de allereerste keer dat je iemand ontmoet verteld hoeven te worden.

Omgekeerd is het ook zo dat als we voorgesteld worden aan een aantrekkelijke man die aangekondigd wordt als ‘superverloofd’ of ‘supergetrouwd’ dit onze fantasie kan prikkelen. ‘Waarom heb ik hem te laat ontmoet… waarom?’ Iedereen fantaseert wel eens over de man van een ander. Wees maar eerlijk.

Wetenschappers hebben zich al vele malen over het fenomeen gebogen. Eén van de bekendste onderzoeken bevestigt de praktijk zoals we die hierboven weergegeven hebben: bijna 100% van de deelnemers aan het onderzoek voelden zich aangetrokken tot een (aantrekkelijke) man zolang ze in de waan waren dat hij al ‘bezet’ was, maar zodra ze te horen kregen dat hij single was, zakte dit percentage naar 60%. ‘Wat is zijn probleem?’ moeten zij zich afgevraagd hebben. Opeens was de man veel minder aantrekkelijk en spatten de fantasieën uiteen.

Maar laten we even in de psychologie duiken. Het is niet moeilijk te begrijpen waarom juist de man van een ander zoveel succes sorteert (althans in onze gedachten).

Allereerst hebben we het hier over een man, een partner, die voorgeselecteerd is, en met succes want de relatie houdt stand. Juist dat maakt hem zo aantrekkelijk. Een ‘bezette’ man straalt bovendien nog iets anders uit: kracht, rijpheid, bescherming. Hij heeft een relatie, ervaring, weet een vrouw gelukkig te maken (en waarom zou jij die vrouw niet kunnen zijn?). Fantaseren over een bezette man is ook nog eens ‘bitterzoet’, juist omdat hij onbereikbaar is. Vrouwen die romantisch aangelegd zijn, kunnen zich gemakkelijk in dit soort fantasieën verliezen. Verder kan het feit dat hij al ‘bezet’ is in sommige vrouwen een soort ‘concurrentiestrijd’ wakker maken en gedachten als ‘Maar ik ben toch veel beter dan zij’. De vrouwen die zich daadwerkelijk in de strijd gooien, spelen een gevaarlijk spel en dat is vaak juist hun drijfveer. Ze spelen graag met vuur. Tot slot kan het ook zijn dat we ons tot een bezette man aangetrokken voelen omdat we ons niet willen binden. Het feit dat hij al bezet is, vormt een excuus om de rol van eeuwige minnares te spelen.

En jullie? Hebben jullie je ooit aangetrokken gevoeld tot de man van een ander? Hoe hebben jullie dat ervaren? Wat denk je dat jouw drijfveer was? En is het echt waar dat bezette mannen aantrekkelijker zijn dan singles, of lijkt het maar zo? Stof om over na te denken, lijkt ons.

