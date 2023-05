5x Jurkentrends die het zomer 2023 helemaal gaan maken. Foto Charlotte Mesman

Deze zomer gaan we weer volop aan de jurk. De maxi-jurk blijft in de mode maar we gaan ook korte jurkjes dragen. Niet alleen de lengtes zijn in beweging, ook qua stijlen is er heel veel gaande. Liepen we vorig jaar zomer nog letterlijk weg met die lange jurken met grafische fantasie (je weet vast welke we bedoelen), deze zomer gaan we op een vrouwelijke en bijna romantische toer. Net zoals in de mode accessoires (denk aan de tassen!) zien we ook in de jurkentrends voor zomer 2023 een comeback van klassiekers. We lichten vijf trends voor je uit.

Barbiecore

5x Jurkentrends die het zomer 2023 helemaal gaan maken. Foto Charlotte Mesman

Barbiecore kwam vorig jaar zomer, met de terugkeer van de jaren ’90, al om de hoek kijken maar met de nieuwe Barbie film met Margot Robbie in de hoofdrol bereikt deze stijl zijn piek. Het is één en al roze. Dus trek die roze girly girl jurk maar weer eens aan. Als je wilt, haal je er roze laarzen bij, voor een pittige super Barbie look.

Wit kanten jurken

5x Jurkentrends die het zomer 2023 helemaal gaan maken. Foto Charlotte Mesman

Kanten jurken zijn ook weer helemaal terug. De meest populaire (niet)kleur is wit. Lange witte kanten jurken duiken overal in de modecollecties op. Je draagt ze niet alleen naar feestelijke gelegenheden maar ook gewoon overdag, met een sandaaltje eronder, misschien met een blazer erover. En wist jij dat je tegenwoordig zelfs in het wit naar een bruiloft mag (wel even checken bij de wedding planner)? Overigens zijn er ook schitterende kanten jurken in kleur te vinden. Het is maar waar je zin in hebt.

Losse flodders

5x Jurkentrends die het zomer 2023 helemaal gaan maken. Foto Charlotte Mesman

Een andere jurkentrend voor zomer 2023 die wij heel vermakelijk vinden, is die van de losse flodders. Ze sieren jurken maar ook topjes en voegen een extra dimensie aan je look toe. Met een zacht zomerbriesje zijn ze op hun best!

Boterzacht zomerleer

5x Jurkentrends die het zomer 2023 helemaal gaan maken. Foto Charlotte Mesman

En dan hebben we nog de jurken in boterzacht zomerleer. In het lang, midi of mini. Strapless. Met klassieke snitten of een pittige look. De kleuren zijn zwart, tan, karamel, roomwit. Dit is een trend voor fashionista’s die über stylish voor de dag willen komen.

Zwierige mini-jurkjes

5x Jurkentrends die het zomer 2023 helemaal gaan maken. Foto Charlotte Mesman

Zin om die benen te showen? Ga dan eens voor een mini-jurkje. De zwierige uitwaaierende modellen voor zomer 2023 laten zich gemakkelijk dragen. Je kunt ermee naar het strand maar ook naar een receptie. Het is maar hoe je de look verder aankleedt. Met een blazer en een paar nude pumps zijn ze ultrachic, met een paar platte sandaaltjes eronder flaneer je ermee over de boulevard.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

