Dit zijn de design keuken trends voor 2023. Doe inspiratie op!

Ben jij toe aan een nieuwe keuken of wil je je keuken updaten? We vertellen je meer over de design keuken trends. Doe keukeninspiratie op.

Dit zijn de design keuken trends voor 2023. Doe keuken inspiratie op!

Mode, beauty maar ook keukens zijn aan trends onderhevig. De design keukens voor 2023 hebben een strakke en luxe uitstraling. De materialen zijn hoogwaardig en de kleurcombinaties uniek. Ook op het gebied van de moderne keukenapparatuur is er een heleboel gaande. We zetten de belangrijkste design keuken trends voor 2023 voor je op een rijtje. Doe keuken inspiratie voor jouw keuken op.

#1 Minimalistisch

Een keuken trend waar we dit jaar niet omheen kunnen is: minimalistisch. Less is more. Dit is een trend die we in het algemeen in de interieurtrends tegenkomen en die ook de design keukens sterk beïnvloedt. Denk hierbij aan strakke lijnen en luxe eenvoud. Functionaliteit is ook een belangrijk element. Al deze elementen bij elkaar creëren een gevoel van ruimte en orde, dat nog eens versterkt wordt door het gebruik van naadloze panelen en de afwezigheid van vitrinekasten zodat keukengerei en voorraden aan het oog onttrokken worden. Een ander detail dat we in design keukens tegenkomen is greeploze panelen. De kasten komen zonder handgreep in zicht.

#2 Gedekte kleuren

Als het op de kleuren aankomt, laten de keukentrends, zeker als het om design keukens gaat, een gedekt kleurenpalet zien. Zwarte keukens zijn nog steeds heel populair vanwege hun stoere en luxe uitstraling maar ook omdat ze tijdloos zijn. Daarnaast zien we ook veel natuurlijke tinten, grijs en wit. Deze lichte kleuren zijn ideaal om je keuken groter te laten lijken. Een opvallende kleurtrend is ton sur ton, keukens in één en dezelfde kleur: van de keukenkasten tot de achterwand, het werkblad tot zelfs de vloer.

#3 Gekleurde kranen

Niet alleen de keukens zelfs maar ook de details zijn aan trends onderhevig. Heel opvallend zijn de gekleurde kranen die we steeds vaker in design keukens tegenkomen. Denk hierbij aan superchique zwarte kranen, maar ook aan witte kranen, glanzend of mat. Voor een glamour touch kun je voor een goudkleurige kraan gaan. Houd je meer van ingetogen luxe dan is de koperen keukenkraan misschien iets voor jou. Vanzelfsprekend kies je je keukenkraan op basis van de stijl en kleur van je keuken. Ga je voor een design keuken met zijn luxueuze minimalistische uitstraling dan is het mooi om je kraan in het geheel te integreren in plaats van te laten uitspringen. Maar ook dat is een kwestie van smaak.

#4 Luxueuze materialen

Een design keuken vraagt om strakke en hoogwaardige materialen. Relatief nieuw is het gebruik van fenix, een stoer en stevig materiaal met een matte uitstraling. Voor keukenbladen is marmer nog steeds heel populair. Maar ook met een granieten werkblad creëer je die ruimtelijke en stijlvolle uitstraling. Helemaal uniek is een glazen werkblad dat je dan weer kunt combineren met hoogglans kasten. Ook qua keukenkasten is er heel wat gaande. Zo zijn strakke, greeploze kaderfronten momenteel heel geliefd. Een andere trend zijn lamellenstructuren met horizontale of verticale lijnen.

# Innoverende keukenapparatuur

Vergeet de ingebouwde ijsmachine die we in Amerikaanse tv-series wel tegenkomen. Zoals gezegd gaan we voor minimalistische luxe. Maar dat wil nog niet zeggen dat we in de keuken trends voor 2023 geen hoogstaaltjes qua techniek tegenkomen. Die zijn er helemaal opgericht om het koken leuker en gemakkelijker te maken. Een voorbeeld is de kokend water kraan die ervoor zorgt dat je altijd direct kokend water bij de hand hebt. Een andere nieuwigheid is de vaatwasser op hoogte die korte metten maakt met het bukken bij het inruimen ervan. Net zo innoverend is de kookplaat met ingebouwde afzuiging die de klassieke afzuigkap vervangt en kookluchtjes meteen afvoert zonder dat ze eerst opstijgen.

Inspiratie genoeg, zouden we zo zeggen!