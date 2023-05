5 Badmode trends voor zomer 2023 om in te schitteren. Photo courtesy of Antonio Marras

Badpak of bikini? Weet jij al wat het deze zomer voor jou gaat worden? Het is altijd weer een leuk moment om je beachwear uit te kiezen. We helpen je een handje met de badmode trends voor zomer 2023. De leidraad is – dat kunnen we je al verklappen – geraffineerd maar tegelijkertijd ook comfortabel. De quiet luxury trend doet ook een duit in het zakje.

Quiet luxury

Quiet luxury, letterlijk ‘stille luxe’, is eigenlijk niet meer dan een klassieke minimale stijl. Niet opzichtig maar ingetogen en chic. Deze trend zien we terug in de badmode voor zomer 2023. Denk hierbij aan rustige, effen kleuren als zwart, wit, beige, poeder, terracotta en chocolade. Een topper is het zwarte olympische badpak dat wel de LBD (Little Black Dress) van het strand wordt genoemd. Onder deze trend kun je ook de triangelbikini’s met jaren ’90 invloeden scharen.

Hoge taille

5 Badmode trends voor zomer 2023 om in te schitteren. Photo courtesy of Max Mara

Net zoals we in de mode en sportswear broeken en leggings met een hoge taille blijven zien, zo zien we in de beachwear ook deze zomer high-waisted bikini’s terug. Deze modellen kleden bijzonder mooi af. Je draagt de broekjes met een sportieve of vrij grote top waardoor deze look über chic en gekleed is. Het zijn ideale beach-to-bar strand looks.

Cut-out badpakken en bandjesbikini’s

Houd je wel van een vleugje sensualiteit of een speelse flirterige touch in je beachwear dan zijn de cut-out badpakken misschien jouw ding. Ze zijn strategisch uitgesneden en laten onverwacht stukjes blote huid zien zoals je buik of je flanken. Ook met bandjesbikini’s kun je een soort cut-out effect bereiken. De bandjes knoop je op alle mogelijke manieren om je romp. Tegenwoordig kom je meest ingenieuze constructies tegen.

Vintage fantasieën

5 Badmode trends voor zomer 2023 om in te schitteren. Photo courtesy of Antonio Marras

Effen kleuren, neon tinten maar ook vintage fantasieën sieren de badmode voor zomer 2023. Denk hierbij aan bloemenprints, streepmotieven (met een knipoog naar de sailor look die deze zomer in de mode is) en balletjes. Heel vintage zijn ook de zongebleekte pastels die we onder meer bij Max Mara tegenkomen.

5 Badmode trends voor zomer 2023 om in te schitteren. Photo courtesy of Anteprima

Crochet

Houd je van de boho stijl, dan kun je je hart ophalen aan de gehaakte badpakken en bikini’s voor zomer 2023. De populairste kleuren zijn zwart en natuurlijke tinten als beige. Combineer ze met een gehaakte tas in dezelfde kleur – een andere topper voor zomer 2023 – en je hebt een fantastische up-to-date beachwear look.

