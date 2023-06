De Cruise collectie 2024 van Dior is geïnspireerd door Frida Kahlo. Zo ook de beauty looks op de catwalk: zware wenkbrauwen en monovlechten.

Sinds de Italiaanse ontwerpster Maria Grazia Chiuri de modecollecties van Dior ontwerpt, hebben wij een enorm zwak voor het maison. De collecties zijn magisch! Zo ook de Dior Cruise collectie 2024 die onlangs in Mexico werd gepresenteerd en die, hoe kon het ook anders, door Frida Kahlo was geïnspireerd. Datzelfde geldt voor de beauty looks waar we je hier meer over gaan vertellen.

Frida Kahlo

Maar eerst iets meer over de Cruise Collectie 2024 zelf. In de collectie dook de spirit van de intrigerende kunstenares Kahlo telkens weer op. We zagen haar terug in de maatpakken voor de dames, in de vlinders die wel over de collectie uitgestrooid leken, in de roze jurk waarin Kahlo zich eens heeft uitgeschilderd. Maar ook de make-up en het haar van de modellen waren duidelijk door Frida Kahlo geïnspireerd.

De make-up look: zware wenkbrauwen

Laat je inspireren door de Frida Kahlo beauty looks van Dior. Photo courtesy of Dior

In de make-up vallen de zware wenkbrauwen van de modellen op. Chiuri heeft een monobrauw willen vermijden. Dat zou al te gemakkelijk zijn geweest. Maar in de zwaar aangezette en vrij rechte wenkbrauwen – rechte wenkbrauwen hebben altijd een masculien effect – zien we Frida op een subtiele manier terug. Overigens hebben de visagisten de natuurlijke vorm van de wenkbrauwen van de modellen zoveel mogelijk gerespecteerd.

Tip: wil je zelf met Dior/Kahlo wenkbrauwen experimenteren, haal dan net even dat boogje of hoekje eruit en zet ze wat zwaarder en breder aan.

Verder is de make-up heel eenvoudig. Een frisse huid, wat oogpotlood langs de wimpers en mascara die de wimpers niet langer maar wel voller maakt. Het regende op de dag van de show dus een frisse en waterproof look lag voor de hand.

Waterproof kapsels met monovlecht

Hair look bij Dior Cruise collectie 2024. Monovlecht met haarspeld. Photo courtesy of Dior

Waterproof maar ook typisch Kahlo zijn ook de kapsels van de modellen. Het haar is verdeeld in een scherpe zijscheiding en met gel glad naar achteren gebracht. Vervolgens maakten de hair stylisten twee lage vlechten die ze, nu komt het, met elkaar vervlochten zodat je een… monovlecht krijgt! In het haar net boven de nek plaatsten ze tenslotte een haarspeld met een vlinder. Een superlook om zelf thuis na te doen.

Tip: lukt het je niet om de uiteinden van je vlechten met elkaar te versmelten, laat ze dan loshangen en beperk je tot zo’n strak kapseltje met middenscheiding en die haarspeld in je nek. Daarmee heb je al een heel chic en uniek kapsel.

