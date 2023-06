Make-up trends voor zomer 2023: paars en gotisch

Make-up trends voor zomer 2023. Photos courtesy of MAC Cosmetics

Elk seizoen brengt MAC Cosmetics de grootste make-up trends in kaart in een online master class. We publiceerden het volledige trend report al, maar werken de afzonderlijke make-up trends voor zomer 2023 (en ook herfst 2023) verder voor je uit. We hadden het al over de invloeden van de jaren ’90 in de make-up en over Spritz-oranje, het nieuwe goud voor deze zomer. Vandaag vertellen Xabier Rodrigues Lucena, National Artist, Iberia en Live Hovik, Director of Senior Artists EMEA over twee heel intense trends: Purple Lipstick en Soft Goth.

Twee intense make-up trends voor zomer 2023

Purple Lipstick

Purple Lipstick. Make-up: @tomsapin. Model: @cleoj.19. Photo courtesy of MAC Cosmetics

In de make-up trend Purple Lipstick draait het om paars (deze kleur zagen we ook al terugkomen in de jaren ’90 make-up looks want paars is een typisch nineties kleurtje). Paars is heel belangrijke kleur voor zomer 2023. Uit de zoekresultaten op internet blijkt dat het een veel gezochte zoekterm is die met 145% is gestegen.

Paars, vertelt Xabier Rodrigues, is de perfecte kleur voor alle huidskleuren. Zowel op een lichte als op een donkere huid staat paars gaat. Het geeft licht. Je kunt voor paarse lippen gaan maar je kunt paars ook op je jukbeenderen plaatsen of er schaduw mee maken.

Paars is geschikt voor iedereen die van niet al te extreme make-up houdt, maar je kunt dit seizoen ook een stap verder gaan en voor intens donkere, bijna zwarte lippen gaan. Hiermee komen we op de Soft Goth make-up trend.

Soft Goth

Soft Gothic. Make-up: @roberta.betti. Model: @hieri_alvarez. Photo courtesy of MAC Cosmetics

Dit is een heel belangrijke trend. Deze trend haalt de dark side in je boven maar het is ook een zachte trend. Het is een herinterpretatie van grunge, maar dan soft. Vandaar de naam Soft Goth. Het heeft niet die ‘dirty underground feeling’ maar het is veel edeler en gepolijst. En zelfs romantisch. En ook een beetje dramatisch, zoals de make-up look met tranen. Maar als je die tranen weghaalt, dan houd je een echte beauty look over. En look die iedereen kan hebben.

Soft Gothic. Make-up: @baltasaroficial. Model: @wikiorgi. Photo courtesy of MAC Cosmetics

Het is een trend met emoties, vindt Live Hovik. Met deze Soft Gothic trend geven we onze make-up look een emotionele twist mee. In het verleden waren dit soort looks dramatischer, grafischer en meer precies, maar nu het allemaal zachter.

Wat je in gedachten moet houden bij deze trend, zegt Xabier, is dat sommige make-up looks hun oorsprong hebben in de beauty industrie, maar andere trends komen van de straat. Dat is het geval met deze Soft Goth trend. Het is een ander type beauty. Dit zijn sterke looks die underground beginnen, en een oorsprong in de pop cultuur hebben, en ook in tv-series als Wednesday (The Addams Family), maar ze verworden tot beauty looks.

Van paars tot zwart en van underground naar de catwalks van de modeshows. Het zijn interessante ontwikkelingen. We hadden het afgelopen seizoen over individualiteit, trends waarmee je je eigen persoonlijkheid uitdraagt. Soft Goth is zo’n trend die je daar de kans toe biedt.

Zo ga je te werk

Een make-up product dat het je gemakkelijk maakt om zo’n Soft Goth look te creëren, is Eye Kohl Pencil Liner in de kleur Feline van MAC, een klassiek zwart oogpotlood dat perfect is om een lijn langs de wimper te trekken en die met je vingers te vervagen zodat je dat subtiele Soft Goth effect krijgt. En verder past het nieuwe kleurenpalet Smoke Tones goed bij deze trend. Want het gaat hier niet alleen om zwart. De Smoke Tones laten zich mooi met het zwart van Feline versmelten.

Soft Gothic. Make-up: @baltasaroficial. Model: @lolitarydell. Photo courtesy of MAC Cosmetics

Zoals je in de make-up looks ziet, kun je voor deze make-up look zelfs roze gebruiken. We denken altijd dat roze Barbie-achtig is, maar dat hoeft helemaal niet. Je kunt er ook best dramatische looks mee maken. De ogen zijn in de make-up look hierboven heel intens opgemaakt, ook met roze. Verder zijn de lippen heel interessant want die transparant roze mond verzacht de look. Als je hier een sterke mond bij zou halen, zou je meer in de sfeer van de jaren ’80 zitten. Maar op deze manier krijg je dat ‘zachte’ van de Soft Goth trend.

Bekijk de make-up looks maar eens, haal dan je zwarte oogpotlood en je kleurenpalet tevoorschijn en laat je fantasie gaan.

