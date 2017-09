Tassen trends winter 2017 2018. Van mini tot maxi, van cake tot raket!

De trends in het algemeen en de tassen trends in het bijzonder laten zich steeds moeilijker samenvatten. Dat komt vast en zeker door de obsessie met ‘individualiteit’ die op het ogenblik de modewereld beheerst. We moesten héél véél catwalk shows zien en nóg véél meer catwalk foto’s bekijken om in de tassen trends winter 2017 2018 rode lijnen te ontdekken. Maar uiteindelijk is het ons dan toch gelukt! Hier zijn ze:

Tassen trends winter 2017 2018

Van mini tot maxi

Mini tasjes zoals we die afgelopen zomer zagen, zijn nog steeds een trend, maar maxi bags zijn ook weer helemaal in opkomst. Modehuizen als Balenciaga en Céline showden joekels van tassen voor winter 2017 2018. Eindelijk kunnen we weer al onze spulletjes kwijt. Stella McCartney dacht nog een stapje verder en voerde haar maxi tassen uit in vederlichte, gevoerde nylon (een soort slaapzak-textuur) zodat je tas, hoe groot ook, niet al teveel weegt.

Multiple bags

Een andere opvallende tassen trend is die van de multiple bags. De ontwerpers moeten wel opgemerkt hebben dat we onze spulletjes in de kleine tassen van afgelopen seizoenen niet echt kwijt konden! Maxi bags en multiple bags zijn de oplossing. Gucci, Valentino, Coach, Elisabetta Franchi… al deze modehuizen showden twee, drie tassen tegelijk die natuurlijk allemaal heel leuk met elkaar matchen.

Bont en pluche details

Bontdetails is een super trend voor het komende seizoen. We zien ze terug in de kleding maar ook in de mode accessoires – tassen en zelfs schoenen. Wij blijven het zeggen: vind je deze trend leuk – en wie vindt zo’n tas met bonten hengsel nu niet leuk? -, ga dan voor nepbont! Sommige tassen zijn geheel in bont of fluffy materialen uitgevoerd en zijn knuffelig zacht. Ook hier geldt weer: fake it!

Slierten, franjes, studs

De tijden dat we met een gladleren tas onder onze arm de deur uitgingen, zijn voorbij. Als een tas niet een beetje bewerkt is, vinden we er blijkbaar niets meer aan. De fantasie van de ontwerpers is op dit gebied onuitputtelijk. Heel opvallend zijn de tassen van Alexander McQueen met lange en gekleurde – wat lijken – dropslierten. Verder zien we tassen met franjes en studs.

Fantasieën

Behalve de bewerkingen vragen ook de fantasieën alle aandacht. Die zijn kleurrijk, soms zelfs zien we bloemenprints, andere keren komen de fantasieën van de outfits terug in die van de tassen.

Fun bags. Van cake tot raket

Chanel is altijd wel in voor een grapje als het op tassen aankomt. Herinner je je de winkelmandjes van voorheen? De tassen met vork en mes? De parfumflessen? Dit seizoen is het de beurt van de raket-tas, helemaal in lijn met het thema van de catwalk show waarin alles draaide om een ruimtevaartraket.

Ook Loewe, ontworpen door Jonathan Anderson (ja, van J.W. Anderson), kwam met een opvallende tas waarop een snee brood, de klassieke boterham, was afgebeeld. De betekenis hiervan ontgaat ons een beetje, maar de fashionista’s… lusten er wel brood van.

Verder zou je zo je tanden zetten in de tassen van Kate Spade. Ze zijn eruit als cakes en stukken taart. Het zijn de ideale tassen voor zoetekauwen.

found a little something to satisfy my sweet tooth… A post shared by kate spade new york (@katespadeny) on Aug 18, 2017 at 9:44am PDT

Witte en rode tassen

Twee (niet-)kleuren springen dit seizoen in het oog: wit en rood. Witte tassen zijn vrij ongebruikelijk voor het winterseizoen maar toch gaan we ze voor winter 2017 2018 veel zien (net zoals witte schoenen). Rode tassen zijn ook (red) hot. Rood is dé kleur voor deze winter en de modeontwerpers zijn er kwistig mee omgegaan.

Box bags, buideltassen, fanny packs

Het is ondoenlijk om alle modellen tassen die we op de catwalks en in de mode collecties zien te beschrijven, maar we willen er wel een paar noemen die vaker terugkomen: box bags (hard en vierkant als een beauty case), buideltassen (in grote maar ook in miniscule formaatjes), fanny packs (die je in je taille draagt zodat je je handen vrij hebt) en klassiekers met kettinghengsel. Een model dat we veel minder zien, is de envelop tas (die een paar jaar geleden in zwang was).

