Wat is effectiever om af te vallen? Sporten of lijnen?

Afvallen doe je aan tafel. De enige, echte manier om je lichaamsgewicht naar beneden te krijgen, is: aandacht aan je voeding besteden. Sporten hoort er ook bij maar zal de kilo’s er niet doen afvliegen. Lichaamsbeweging draagt bij aan een gezonde levensstijl en houdt je gewicht op peil, maar wat en hoe je eet is doorslaggevend voor je lijn.

Ieder pondje gaat door het mondje. Afvallen doe je vooral aan tafel door minder, maar wel gezond en uitgebalanceerd, te eten zonder dat je jezelf daarbij qua smaak tekort doet (gezond eten wil niet zeggen dat je niet lekker kunt eten!). Verder is het natuurlijk wel zo dat dieet en lichaamsbeweging hand in hand zouden moeten gaan voor een betere levensstijl. Het doet iedereen goed om minder tijd voor de televisie en in de auto door te brengen.

Regelmatig bewegen helpt bovendien om je gewicht onder controle te houden en om te voorkomen dat kilo’s die je met een dieet bent afgevallen er weer aankomen. Lichaamsbeweging is een belangrijke pilaar voor een gezonde levensstijl, maar op zich zul je er niet echt van afvallen. Sporten heeft niet echt veel invloed op je lichaamsgewicht. Wel hebben verschillende onderzoeken uitgewezen dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op verdeling van het lichaamsvet en dat het visceraal vet (het vet rond de interne organen) vermindert. De kilo’s mogen er in de sportschool dan niet afvliegen, sporten helpt dus wel om een ‘buikje’ te lijf te gaan.

Wat voor dieet?

Afvallen doe je dus vooral aan tafel. Een dieet zal pas echt goed werken als er een wetenschappelijke en verantwoorde methode aan ten grondslag ligt. Overigens lijken de resultaten van de verschillende diëten (diëten met een hoog proteïnegehalte, diëten met veel groenten, enzovoorts) uiteindelijk niet veel van elkaar te verschillen. Onderzoeken tonen aan dat de resultaten, als de diëten correct en consequent worden gevolgd, na zes maanden of een jaar na aanvang van het dieet ongeveer hetzelfde zijn.

We hebben het hier, zoals gezegd, over serieuze en uitgebalanceerde diëten die medisch verantwoord zijn. Veel commerciële diëten hebben geen wetenschappelijke achtergrond en kunnen de gezondheid schaden. Een gezond voedingspatroon bevat de juiste verhouding aan eiwitten (vlees, vis maar ook peulvruchten), vetten (beter olijfolie dan boter) en koolhydraten (groenten, brood, pasta). Sommige diëten geven de voorkeur aan één van deze groepen. Ze bevatten bijvoorbeeld een hoog eiwitpercentage en bijna geen koolhydraten. Als het dieet maar kort duurt, kun je zo’n dieet – onder begeleiding van een dietist – wel proberen, maar op den duur is het altijd belangrijk om een evenwichtig en uitgebalanceerd voedingspatroon te volgen.

Hoe snel mag je resultaten verwachten?

De duur van een dieet is belangrijk. In de eerste weken zal je direct wat gewicht verliezen maar een deel daarvan is vocht. Daarna zal de naald van de weegschaal minder snel zakken omdat ons lichaam op de ‘reservestand’ overgaat. Het metabolisme vertraagt. Juist in deze periode is het belangrijk om de moed niet te laten zakken. Als je je dieet consequent blijven volgen, zal je langzaam maar zeker meer kilo’s kwijtraken.

Voordat je aan een dieet begint, is het goed om te weten wat je streefgewicht is. Hoeveel kilo’s wil of moet je kwijtraken? Moeten er 8 kilo’s af, dan zal het duidelijk zijn dat je aan 8 weken niet genoeg hebt. Het is goed dat je van tevoren weet hoe lang je er ongeveer over zult doen om het gewenste resultaat te behalen zodat je je daarop kunt instellen. Zoals bij veel dingen, is het een kwestie van volhouden en doorzetten, maar uiteindelijk zul je ervoor beloond worden!

