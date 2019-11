8x Modetrends voor winter 2019 2020! Dit zijn de must-haves waarmee je scoort

Manon de Boer praat ons bij over de hotste mode trends en de must-have items voor herfst winter 2019 2020. Ontdek hoe je ze in je garderobe kunt integreren.

Manon de Boer is stylist, personal shopper en mode consulent. Ze is zo ongeveer dag en nacht met mode bezig. Ze assisteert boetieks bij de inkoop, ze vertaalt de modetrends van de internationale catwalks naar de wensen en behoeften van de Nederlandse vrouw, ze kleedt BN’ers, ze adviseert haar klanten hoe ze de nieuwste modetrends het beste in garderobe kunnen integreren, ze organiseert modeshows. Kortom, ze komt chronisch tijd tekort maar weet precies wat er in Nederland op modegebied speelt. In dit interview praat ze ons bij over de allernieuwste modetrends en must-haves items voor herfst winter 2019 2020.

Modetrends en must-haves voor herfst winter 2019 2020

Manon de Boer: Als we de mode trends voor herfst winter 2019 2020 onder de loep nemen, dan zijn er een paar die mij direct opvallen:

#1 Dark romance en punk invloeden

Donkere-bloemen-patronen (ik noem die trend ‘de dark romance’), punk invloeden, waardoor we weer veel zwart gaan zien, zwart met kant, maar ook wel met zilveren details wat ik ook heel leuk vind.

#2 Hoodies en sweaters

Deze winter gaan we weer veel hoodies en sweaters dragen maar dan met megagrote oorbellen! Daarmee bedoel ik dat je doordeweeks op-en-top jaren ’80 strass-oorbellen draagt maar dan juist met een grote sweater, om een contrast uit te duiden.

#3 Eighties invloeden

Daarmee kom ik direct op de Eighties. De Eighties zijn echt ook deze winter weer huge. Dat vertaalt zich in veel metallics, grote schouders, schoudervullingen, one shoulder tops. Ook lakrokjes gaan we weer zien. Jaren ’80 kan zijn geluk weer niet op dit seizoen.

#4 Prints

Als we kijken naar bepaalde prints, dan is het de ruit die in het oog springt. Heel veel geruite jassen, veel geruite broeken. Verder gaan we ook veel slangenprints zien, maar dan in een schoenenvorm. Heel geliefd zijn de laarzen met slangenprint van Paris Texas, een nieuw merk dat meteen hoge ogen gooit en ook internationaal eruit springt.

#5 Laarzen en sneakers

De Paris Texas laarzen zijn sowieso een must-have. Het zijn hoge laarzen met blokhak die je over je jeans of onder rokken en jurken draagt. Het zijn wel beetje de statement laarzen van het seizoen. Als je zulke hoge laarzen in je kast hebt staan, en daarnaast over een wat lager paar beschikt, bijvoorbeeld een paar cowboy boots, dan heb je al twee paar laarzen te pakken die je met allerlei outfits in je garderobe kunt mixen. En als je daar dan een goede sneaker naast zet, dan ben je al voorzien voor dit seizoen.

#6 Mega oversize mantels en rebelse jacks

Hebben we het over jassen, dan zeg ik: ‘Ga voor een lange, liefst mega oversize mantel, in effen of in een ruit.’ Zo’n mantel is je nettere item. Daar tegenover zet je één kort wat rebelser jack. Dat kan een sportjas zijn, dat kan ook een gek jack zijn. Op die manier kun je goed mixen. Op het moment dat je met je jas een statement wilt maken, dan pak je dat rebelse jack. En op het moment dat je al wat heftigere items in je outfit hebt zitten, dan ga die heel mooi tegenkleden met je oversize mantel.

Over de oversize mantel

Zo’n oversize is reuze handig. Ikzelf draag sinds vorige winter alleen nog maar een heel mooie lange donkerblauwe jas die gemakkelijk over colbertjes en jasjes kan. Ik hou zelf van een wat groter silhouet met mouwen die wat ronder lopen. Dat zijn de Scandinavische invloeden. Zo vind ik de jassen van &Other Stories heel fijn.

Als je een grote jas draagt, kun je die over zo ongeveer elk jasje dragen, en ook over alle lange jurken en rokken. Een paar laarzen eronder en je silhouet is helemaal goed.

Natuurlijk moet je wel kijken naar je stijl. Ben jij meer een perfectionist in je kleding dan wil je waarschijnlijk wel dat de pasvorm wat strakker gesneden is, maar vind je het leuk om met vallende silhouetten te spelen dan zou ik lekker een oversized mantel in je kast hangen. Daar kun je helemaal in verdwijnen. Zo’ mantel is comfortabel en warm en je ziet er altijd cool in uit. Vaak is mijn jas mijn redding. Als ik even niet weet wat ik aan moet dan trek ik gewoon die lange jas aan, met daaronder een gek sneakertje, een goede tas en een jeans, en dan heb ik gewoon een trui eronder, maar dankzij die jas zie het er dan toch altijd goed uit.

#7 Snoepkleurtjes

Ik krijg heel veel de vraag van mijn klanten ‘Is dit niet te licht, te zomers om in de winter te dragen?’ De mode voor herfst winter 2019 2020 is een stuk zachter en lichter dan we van wintermode gewend zijn. Tegenwoordig kun je in de winter gerust ook pastels dragen. En ook wat lichtere bloesjes. Als je ze bijvoorbeeld op een zwartleren broek draagt, maak je die bloesjes weer winters. Ik vind het heel leuk dat we deze winter niet meer alleen in het zwart, grijs of donkerblauw hoeven te lopen, maar dat het weer wat lichter mag zijn. En dat is wat we ook weer in Scandinavië waar tegenwoordig veel trends vandaan komen, zien. Al die meiden uit Kopenhagen dragen juist al wel die snoepkleurtjes in de winter.

#8 Pakken

Wat ik verder ook een goed item vind, dit seizoen maar sowieso eigenlijk altijd, dat is een pak. Het nieuwe voor herfst winter 2019 2020 is dat we dit seizoen veel ruitjespakken gaan zien. Daarmee kun je je garderobe dan weer goed updaten, zeker ook omdat je het jasje en de broek ook los kunt dragen. Klik hier voor meer kledingadviezen van Manon de Boer voor herfst winter 2019 2020

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling