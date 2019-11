3x Outfit-formules. Zo ben jij jezelf in de nieuwste mode (en voorkom je miskopen)

In een vorig artikel legde Manon de Boer, stylist, personal shopper en modeconsultant, haar eerste outfit-formule uit. Deze formule helpt je om je elk seizoen up-to-date te kleden zonder dat je daarbij afbreuk doet aan je eigen stijl (en zonder dat je er al teveel voor uitgeeft). In dit artikel vult Manon de Boer haar kledingadvies aan met een tweede en derde outfit-formule. Als je haar drie gouden regels volgt, komt het met jouw modelook wel goed!

Outfit-formule 1. Stel jouw eigen outfit-formule(s) op

Manon de Boer: ‘Stel voor jezelf standaard outfit receptjes op die je elk seizoen aanhoudt en waar je dan de nieuwe invloeden vanuit de trends aan toevoegt om toch even iets van vernieuwing aan te brengen.’ Klik hier om meer te lezen over deze outfit-formule

Outfit-formule 2: analyseer je stijl. Stoer of vrouwelijk?

Manon de Boer: ‘Als je stijl kijkt dan zal die in de regel óf eerder naar stoer óf eerder naar vrouwelijk neigen. Dat onderscheid kun je vaak wel maken. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan weet ik: ‘Ik wil dat er meer vrouwelijke items in mijn outfit zitten dan stoere items, maar ik doe er wel altijd iets stoers bij om niet door te slaan in het übervrouwelijke, en in mijn geval het ‘tuttige’, zeg maar.’ Dus als ik een lange, zwierige rok draag met een colbertje draag – op zich al een geklede look -, dan draag ik daar juist een stoer T-shirt op en stoere boots onder om ‘m op die manier in balans te brengen.’

‘De regel ‘stoer versus vrouwelijk’ geldt eigenlijk voor iedereen. Zeg je ‘Ik heb juist altijd een hoodie aan met sneakers’, vervang dan eens een keer die hoodie door een mooie, vrouwelijke blouse of vervang die sneakers een keer door een laarsje waar net even een kleine hak onder zit zodat je een tegenovergesteld item toevoegt.’

‘Wil je dit alles samenvatten in een outfit-formule, dan kun je zeggen: is je stijl eerder vrouwelijk, zorg dan dat tweederde van jouw outfit uit vrouwelijke outfits bestaat en eenderde uit stoere items. Is je stijl echt wat stoerder, wat sportiever, zorg er dan voor dat tweederde van jouw outfit uit stoere en casual items bestaat en voor eenderde uit vrouwelijke items.’

‘Het contrast tussen stoer en vrouwelijk zorgt voor iets onverwachts. Wil je net even een wat interessantere look neerzetten, dan doe je dat door op die manier naar je outfit te kijken. Dat voorkomt ook dat je in de winkel een nieuwe outfit, helemaal conform de nieuwste modetrends, past en zegt ‘Ja, leuk maar ik ben het niet.’ Dat komt omdat je teveel meegaat in de look die je op dat moment daar ziet hangen en niet vasthoudt aan je eigen formule. Het gaat gewoon niet goed als je altijd heel stoer gekleed gaat en dan opeens een heel vrouwelijk jurk past met daaronder ook nog eens een enkellaarsje met hoge hak en een jasje. Toch zie je dit vaak gebeuren. Dit zijn de momenten waarop je een miskoop doet.’

Oufit-formule 3: ga voor no-brainers

Manon de Boer: ‘Een derde, handige outfit-formule is: ga voor no-brainers. De no-brainer voor herfst winter 2019 2020 is het pak, sowieso altijd een goede basis. Het nieuwe voor dit seizoen is: pakken in ruitjes. En het leuke van een pak is dat je het jasje en de broek kunt loskoppelen. Je kunt het jasje bijvoorbeeld over een jurkje of rok dragen, of over je jeans met een sweater. En de broek met een mooie blouse. Zo kun je met één outfitje dat je aanschaft zeker wel zes lookjes maken. En als je even niet weet, wat je aanmoet, trek je het pak in zijn geheel in. In die zin is een pak altijd wel een makkelijke no-brainer.’

‘Dat is dan meteen outfit-formule 3: ga voor no-brainers. Dit zijn outfits waar je niet over na hoeft te doen en waarin je je altijd oké voelt. Perfect voor die ochtend waarop je in tien minuten de deur uit moet. Op deze manier heb je altijd iets gemakkelijks maar toch representatiefs achter de hand.’

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling