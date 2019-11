DIY cadeautips. Zelfgemaakte cadeaus voor familie en vrienden

Een goed gekozen cadeau heeft een bepaalde waarde. Die waarde hoeft niet altijd in geld uitgedrukt te worden. Zelf gemaakte cadeaus bijvoorbeeld getuigen van inspanning, aandacht, zorg en smaak, liefde en toewijding, en zijn bovendien uniek. De waarde van een zelfgemaakt cadeaus kan daardoor zelfs hoger zijn dan van een gekocht cadeau.

Voor Feesten als Sinterklaas en Valentijnsdag zijn zelfgemaakte cadeaus vaak leuker dan gekochte cadeaus. Een zelfgemaakte cadeau laat zien dat je geeft om de persoon waarvoor het cadeau bestemd is. Al die tijd die je aan het vervaardigen van het cadeau hebt besteed, heb je aan hem of haar gedacht. Je hebt er al je liefde in gestopt. Of zelfgemaakte cadeaus ook geschikt zijn voor de Kerst hangt af van de verwachtingen. Als je geliefde gewend is om elk jaar een duur luxe cadeau van je te krijgen, zal een gedicht misschien niet erg in de smaak vallen. Dit zal je zelf moeten inschatten.

Ideeën voor zelf gemaakte cadeaus

Heb je zin om zelf aan het fröbelen te gaan, dan zijn hier wat ideeën:

Een gedicht gewijd aan degene voor wie het cadeau bestemd is

Ben je niet van het dichten, dan kan je ook een verhaal schrijven over iets persoonlijks dat met jou en hem of haar te maken heeft

Iets wat ook altijd erg in de smaak valt, is een zelfgemaakte krantje met krantenberichtjes en foto’s die betrekking hebben op hem of haar (nieuwtjes, grappige artikeltjes over kenmerkende eigenschappen, gebeurtenissen van het afgelopen jaar)

Een album met de mooiste foto’s van het afgelopen jaar

Vind je een album te standaard, maak dan een slinger van foto’s. Het kan heel leuk zijn bij elke foto een lichtje te hangen

Een zelfgemaakte boeklegger als hij of zij graag leest

Een T-shirt met iets persoonlijks, een slogan of een foto van jou en hem/haar (met T-shirt transferpapier kun je zelf thuis gemaakte T-shirts bedrukken). Het kan ook heel leuk zijn om kussenslopen te bedrukken.

Een mok met een slogan of tekening die je zelf hebt gemaakt (gebruik porseleinverf en bak de mok af in de oven)

Een sleutelhanger of droomvanger met gepersonaliseerde voorwerpen eraan

Als je goed kunt haken of breien zijn truien, mutsen, sjaals en wanten natuurlijk altijd een leuk cadeau

Een andere optie in die richting is een kruik met een door jou gebreide of gehaakte overtrek

Zelfgebakken koekjes, misschien zelfs met woorden die betrekking op hem of haar hebben, natuurlijk mooi ingepakt in een zelf versierd trommeltje, misschien zelfs met het recept erbij (op mooi papier en in zwierige letters geschreven uitgeschreven)

Zelfgemaakte bonbons of chocoladetruffels, wederom in een mooie verpakking

Zelfgemaakte kaarsen. Op internet vind je allerlei artikelen hoe je zelf kaarsen kunt maken, zoek eens naar kaarsen met gedroogde bloemen

