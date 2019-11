Haarkleuren winter 2020. Donkere, warme haarkleuren. Amber, karamel, honing

De afgelopen jaren hebben we vooral veel koele haarkleuren gezien. Platinablond, asblond, grijs… Al deze haarkleuren hebben de revue gepasseerd. En zoals altijd is het onvermijdelijk dat de ‘trendslinger’ weer doorslaat naar de andere kant. Voor herfst winter 2019 2020 zweren de hair stylisten bij warme haarkleuren. Denk aan goud, honing, karamel, cacao. Een andere trend is de comeback van de brunette, met warme ondertonen wel te verstaan.

Fashion modellen en VIP’s hebben de ‘warme-brunette’-haartrend al omarmd. Op de catwalks voor zomer 2020 (de nieuwe zomermode heeft in september al geshowd) zagen we opvallend veel brunettes met warme gloedjes over het haar. De laatste nieuwkomer in de rij is Bella Hadid die van een zomerse blonde kleur onlangs weer terugging naar haar signatuur haarkleur: chocoladebruin. Hiermee is de trend definitief bevestigd!

Wellicht heb je even tijd om aan al die warme gloedjes te wennen. Na jarenlang met koude kleuren en ondertonen te hebben gespeeld, is het even omschakelen. Maar wie weet, durf jij het aan. Deze nieuwe haarkleuren zijn in ieder geval heel geschikt voor de winter. Karamel, cacao, amber, misschien met wat honingblonde baby lights of low lights. Klinkt dat niet heerlijk? Alleen al van de benamingen word je blij.

Bekijk de kapselfoto’s hieronder maar eens. Misschien zit jouw nieuwe haarkleur erbij!

TRENDYSTYLE