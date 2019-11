Manon de Boers stylingtips. Regel 1: Stel je eigen outfit-formule(s) op

Manon de Boer is stylist, personal shopper en mode consulent. In dit interview geeft ze ons tips & tricks mee voor een up-to-date modelook (zonder dat je een compleet nieuwe garderobe hoeft aan te schaffen).

Elk seizoen worden we overspoeld met talloze nieuwe modetrends. Niet altijd is het even gemakkelijk om bij te blijven. Soms ook kun je lelijk de fout ingaan omdat je je te enthousiast op bepaalde trends stort die uiteindelijk niet bij jouw stijl blijken te passen. Manon de Boer, stylist, personal shopper en mode consulent, weet er alles van. Als personal shopper kent ze de valkuilen van de mode. Ze weet ook hoe je missers kunt voorkomen. In dit interview geeft Manon handige tricks & tips voor een up-to-date modelook. Ze legt uit hoe je nieuwe modetrends in je look kunt integreren zonder daarbij afbreuk te doen aan je eigen stijl, en zonder dat je daarvoor een compleet nieuwe garderobe hoeft aan te schaffen. Het geheim zit ‘m in drie outfit-formules die Manon heeft opgesteld en die je als leidraad kunt aanhouden. In dit artikel legt Manon de eerste outfit-formule uit:

Outfit-formule 1. Stel jouw eigen outfit-formule(s) op

Manon de Boer: ‘Elk seizoen worden we doodgegooid met modetrends. Ik krijg van iedereen de vraag ‘Joh, er is zoveel! Hoe moet dat nu?’ Ik zou dan een opsomming kunnen geven van een aantal must-haves waarvan ik denk ‘Die zijn leuk om in je kast te hebben’ maar wat ik belangrijker vind, is dat je je afvraagt: ‘Waar voel ik me nu fijn bij?’ en ‘Wat draag ik nou het liefst?’ Daarmee bedoel ik dat je een soort outfit formule voor jezelf gaat opstellen.’

‘Laat ik een voorbeeld geven. Ikzelf draag heel graag lange rokken met daarop een blazer en een T-shirt. Dat is één van mijn vaste outfit-formules. Als ik er daar twee setjes van in mijn kast heb hangen, dan heb ik altijd een paar lookjes waarvan ik denk ‘Die zijn helemaal te gek’ en ‘Daar hoef ik bijna niet over na te denken’. Vervolgens ga ik daarop schakelen als ik naar de nieuwe modetrends kijk.’

‘Neem nu de bloementrend van nu, ik noem maar iets. Die hebben we van de zomer al gezien. Toen was deze trend wat warmer, wat meer bohémien, wat vrouwelijker, meisjesachtiger. Ook dit winterseizoen gaan we weer bloemen dragen maar dan doorvertaald met een ander sausje dat ik ‘dark romance’ wil noemen. Zo zie je dat een trend als het ware door kan bewegen tussen verschillende seizoenen. Als ik de vertaalslag naar mijn garderobe wil maken, dan past daarin heel goed een donkergebloemde rok. Die past precies in het straatje van mijn vaste outfit-formule.’

Je kunt dus standaard outfit receptjes voor jezelf opstellen die je elk seizoen aanhoudt en waar je dan de nieuwe invloeden vanuit de trends aan toevoegt om toch even iets van vernieuwing aan te brengen.

‘Als ik een tweede outfit-formule voor mezelf moet noemen die ik ook heel fijn vind, dan is dat een lange, zwierige jurk waar ik in de winter graag een vest overheen draag. Als ik dus voor de winter twee lange, zwierige jurken met een goed vest in mijn kast heb dat op beide jurken kan, en als ik dan verder zorg voor een paar nieuwe, leuke rokken, en ik heb nog wel een goed jasje in de kast hangen, dan kan ik daar wel vijf, zes misschien wel zeven outfits mee maken.’

Mijn advies is dus om jezelf af te vragen ‘Waar voel ik me nu het fijnst in?’ en dat op te schrijven.

‘Ik noemde rokken en jurken als voorbeeld, maar je kunt natuurlijk ook jeans als uitgangspunt nemen. Jeans met een sweater bijvoorbeeld, of jeans met sneakers en dan een heel mooie top. Als dat je vaste outfit-formule is, ga daar dan op schakelen voor het nieuwe seizoen. Het is dé manier om missers te voorkomen.’

Want wat gebeurt er vaak? Dat we zoiets hebben van ‘Oh, er zijn nieuwe invloeden van buitenaf’ en dan ga je dus én een nieuwe kleurenprint uitkiezen én daar ook nog een heel ander type outfit van maken, waardoor je denkt ‘Mmmm… ik voel me toch niet helemaal comfortabel en helemaal mezelf.’

‘Veel vrouwen die ik kleed hebben bijvoorbeeld een leren broek in de kast hangen. Dat is een perfect basis-item. Ik weet ook dat ze het leuk vinden om die te combineren met een paar mooie enkellaarsjes en een mooie blouse zodat je stoer met vrouwelijk combineert. Mijn advies is dan: ‘Die leren broek heb je nog van een paar seizoenen geleden. Als je daar nu een paar nieuwe tops en een paar nieuwe enkellaarsjes bij koopt, kun je alweer nieuwe setjes maken.’ Op die manier integreer je nieuwe trends in je kast zonder dat je weggaat van je eigen stijl.’

Door Charlotte Mesman

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl, @manondeboerstyling