Cadeaus voor hem. Onze kadotips voor mannen!

Cadeaus kopen voor hem is enerzijds heel gemakkelijk omdat je hem door en door kent, zeker als jullie samenwonen, en anderzijds best heel moeilijk omdat hij vaak al alles heeft. Hebben mannen iets nodig, dan kopen ze het meestal wel voor zichzelf. Met prullen en nutteloze dingen hoef je bij hem niet aan te komen. Praktisch is vaak het criterium.

Algemene kapotips voor hem

Wil je iets voor hem kopen, observeer hem dan goed. Wat heeft hij nodig? Zijn er wensen waar hij al een tijdje mee rondloopt? Is er iets wat hem heel goed van pas zou kunnen komen?

Veel mannen hechten niet aan cadeautjes, zeker niet als ze niet functioneel zijn. Probeer daarom – we zeiden het al – praktisch te denken. Kijk eens bij de spullen die hij vaak gebruikt of er dingen zijn die absoluut aan vervanging toe zijn. Valt zijn oude scheerapparaatje bijna uit elkaar van ellende en loopt hij elke keer als hij zich scheert het risico om geëlektrocuteerd te worden, dan zou een nieuw scheerapparaat een mooi cadeau kunnen zijn. Of misschien heeft hij een portfolio die van ouderdom aan flarden valt. Bedenk wel dat er dingen kunnen zijn waar hij bijzonder gehecht aan kan zijn. Leef je in in zijn wereld. Dring hem geen nieuwe dingen op.

Hiermee komen we aan een heel belangrijke regel: koop altijd dingen waar je hem en niet jezelf blij mee maakt, tenzij het om een sinterklaassurprise gaat. In dat laatste geval mag je hem wel een beetje plagen. Een voorbeeld: gooit hij zijn jasje als hij thuiskomt altijd zomaar ergens neer, dan zou je een mooie hanger voor hem kunnen kopen.

Hobby's zijn altijd perfecte aankooppunten voor een cadeaus. Doet hij aan een bepaalde sport, maakt hij muziek, fotografeert hij? Verdiep je dan in accessoires die hem daarvoor van pas zouden kunnen komen.

Met elektronische apparatuur maak je veel mannen blij, maar pas op, niet altijd is zo’n cadeau in het emmertje! Want op dit gebied weet hij het meestal beter (denkt hij) en bovendien is juist de aankoop zelf voor hem al een feest (productvergelijkingen, producteigenschappen tegen elkaar afzetten, prijsvergelijkingen). Bederf dit plezier niet voor hem. Je zou kunnen overwegen om hem met een cadeaubon te verrassen.

De criteria hierboven zijn vooral gericht op praktische cadeaus. Een andere insteek zijn de luxe cadeaus. Verras hem met dingen die hij nooit voor zichzelf zou kopen omdat hij ze relatief te duur vindt maar die hij wel op prijs zou kunnen stellen. Een voorbeeld: een luchtje van zijn lievelingsmerk.

Geef geen envelop met geld en wees voorzichtig met cadeaubonnen. Geld is een koud cadeau en schept verplichtingen. Of een cadeaubon passend is, hangt van je relatie af en zijn wensen af.

Bewaar altijd de bon! Verre vrienden en kennnissen zullen je nooit zeggen dat ze niet blij zijn met een cadeau (tenzij ze onbeleefd zijn) maar binnen een intieme relatie past het wel (soms) om een eerlijke mening over een cadeau te geven.

Concrete cadeautips

Praktische cadeaus. Voorbeelden:

nieuwe boxershorts

nieuwe sportsokken

een elektrische tandenborstel

haarverzorgingsproducten zoals een goede shampoo of een hairstylingsproduct van een merk dat hij gewoonlijk misschien net even te duur vindt

een nieuwe kurkentrekker omdat die van hem hapert

een (stoere leren) toilettas voor zijn toiletspulletjes die maar rondslingeren

een mooie sport/reistas

accessoires die afgestemd zijn op zijn hobby(‘s)

Luxe cadeaus. Voorbeelden

stoere ijsblokjes (metalen blokjes of, als hij er het type voor is, blokjes in de vorm van doodskopjes of geweerkogels)

een luxe wijnkoeler

mooie wijn- of whiskyglazen

een goede fles wijn of een vrij zeldzame fles whisky

een bijzonder goed boek waarvan je bijna zeker weet dat hij het mooi zal vinden

een zijden slaapmasker of zijden beddengoed voor dat weelderige vijfsterrenhotelgevoel

een fantastische badjas of pantoffels waarmee hij met goed fatsoen de deur open kan doen als er aangebeld wordt

een stoer luchtje van zijn lievelingsmerk

een mooie pen

een chique keukenschort, luxueus keukengerei of super-de-luxe ingrediënten (alleen als hij van koken houdt)

een grooming set met scheerschuim, aftershave en een goede gezichtscrème

mooie handdoeken

Grapjes/gadgets/huisgerei. Voorbeelden:

een powerbank omdat de batterij van zijn telefoon altijd leeg is

een koptelefoon of oortjes (ook hier weet hij het misschien beter dan jij, dus bonnetje bewaren!)

grappige gadgets zoals een sleutelhanger van zijn geliefde merk, een tablethouder voor in bed, een superefficiënte ijskrabber

een supercoole koffiemok voor op kantoor

Het zijn maar voorbeelden, maar misschien kunnen ze je op het spoor zetten voor een gepast cadeau voor je allerliefste!

