Kort krullenkapsel met retro twist. Tuttig of cool? Iets voor jou?

Wie krullen heeft wil steil haar, en andersom. Het gras is nu altijd groener bij de buren. Maar krullen zijn leuk en krijgen tegenwoordig weer helemaal de aandacht die ze verdienen. In het verleden werden ze tijdens de modeweken nog wel eens weggestyled maar tegenwoordig gaan de casting directors zelfs actief op zoek naar modellen met natuurlijke krullen omdat krullen cool zijn. Dus wees maar trots op je krullenbol, en doe er iets bijzonders mee!

Ons viel tijdens de modeweek het krullenkapseltje op deze foto’s op. Je zou er toch zo voor tekenen? Het kapseltje is vrij kort en heeft een retro twist. Je zou het ‘tuttig’ of ‘retro’ kunnen noemen maar goed beschouwd is het supermodern.

Het kapsel is grondig gelaagd. Vooral bovenop zijn de lagen korter. Hierdoor wordt het haar lichter en krijgt het meer volume. Van voren heeft het een vrij lange pony die alle kanten op gestyled kan worden. In de nek en bij de oren is het haar langer waardoor de natuurlijke krul alle vrijheid krijgt om zich te ontplooien.

En verder is het een kwestie van stylen. Op de kapselfoto’s hierboven zie je de schitterende beweging die de hair stylisten backstage bij de modeshow van MSGM in het haar hebben gebracht. Mousse en dry shampoo zijn goede bondgenoten om je krullen maximaal tot zijn recht te laten komen. Werk eerst toe naar een textuur die je houvast geeft bij het modelleren van je haar. Gebruik daarbij de krultang om je natuurlijke krul een handje te helpen of kneed je haar met je vingers zoals jij het hebben wilt.

Let wel: krullen zijn alleen mooi als je haar gezond en verzorging. Krullen vergen veel aandacht en onderhoud! Trek er tijd voor uit om die schitterende krullenbol te pamperen. Het is een sieraad waar je mee kunt schitteren.

Backstage bij de modeshow van MSGM kwamen we een ander kort kapsel tegen dat vergelijkbaar is met het krullenkapseltje dat we hier uitlichten. Ook dat kapseltje had wat langer haar in de nek en ook hier waren de krullen daar geaccentueerd. Het enige verschil is dat de pony hier niet krult maar in een retro fingerwave is gestyled.

Kijk maar wat je ermee doet. Wat ons betreft zijn deze krullenkapseltjes goedgekeurd :-)

