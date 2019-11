Streetstyle winter 2020. Fashion bloggers en VIP’s in de ban van de jaren ’80 mode

De mythische jaren ’80 domineren de mode. Sommige dingen nemen we een-op-een over. Zoals de overjassen met brede schouders en de gekleurde panty’s. Wie heeft er de afgelopen jaren nu nog gele, rode of blauwe pantykousen gedragen? Wel nu, het mag weer! Maar wel even afstemmen op de kleur van je jas graag.

Om een up-to-date jaren ’80 look samen te stellen, heb je een paar hoofdingrediënten nodig: een jas – halflang of lang – met geweldig grote schouders, het liefst in een felle kleur, een paar gekleurde panty’s en een paar hoge laarzen met brede schacht. Trek alles bij elkaar aan en je hebt een supergeslaagde, actuele, stijlvolle en vooral ook vrolijke winterlook.

Voor je winterjas kun je wol maar ook leer kiezen (zie de fashionista’s op onze streetstyle foto’s). Een enkeling draagt een jas over een jas. Hieronder zie je een lange trench coat over een lange wollen jas.

Onder je mantel draag je een boxy blazer met eveneens grote schouders en een vrij mannelijke snit. Je kunt de blazer met een broek, jurkje of minirok (ja, ook die zijn terug!) combineren, maar je mag de blazer ook als zodanig – bij wijze van jurk – dragen.

Opvallend is verder dat monochrome outfits weer helemaal terug zijn, en dan vooral in primaire kleuren: geel, rood, blauw, maar dat niet alleen. Ook kleuren als karamel, cappuccino, café latte en goud zijn hot. Een multicolor look mag trouwens ook. Tegenwoordig mag je de meest ongewone combinaties leggen zoals zeegroen met lila en rood.

Bekijk de streetstyle foto’s op deze pagina maar eens goed en doe spannende ideeën op voor jouw winterlook.

