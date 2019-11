Geblondeerd haar. Het is officieel: uitgroei mag!

De afgelopen jaren is er enorm veel veranderd in de haarkleurtrends. We hebben de opkomst van pastels gehad. Daarna kwam grijs haar in de mode. We zijn primaire haarkleuren gaan zien. Inmiddels zijn we aan alle mogelijke haarkleuren gewend en kijken we letterlijk nergens meer van op. Maar met één ding worstelen we af en toe nog en dat is uitgroei.

Sinds een paar jaar valt steeds vaker de term ‘root stretch colors’: haarkleuren worden bij de haarwortels speelser aangezet zodat je een natuurlijk verloop van de eigenlijke haarkleur naar de gekozen haarkleur krijgt. Maar tegenwoordig mag het effect ook harder en contrasterender zijn. Een goed voorbeeld daarvan zagen we tijdens de modeweek, namelijk het korte kapsel van model Florence Hutchings.

Kort geblondeerd jaren ’80 kapsel met uitgroei

Model Florence Hutchings heeft een kort kapsel dat vrij drastisch in laagjes is geknipt. Plukjes noemden we dat in de jaren ’80. In de nek is het haar langer zodat het een soort matje vormt. Ook van voren is het iets langer zodat het in een korte pony gedragen kan worden. Florences kapsel is duidelijk door het jaren ’80 tijdperk geïnspireerd. David Bowie of Rod Stewart zouden toentertijd goed mee zijn gekomen.

Niet alleen de snit maar ook de manier van blonderen doet aan de Eighties denken. De combinatie van donkere aanzet en geblondeerde haarlengte is helemaal van toen. Van de dag moeten we daar soms even aan wennen. Te lang hebben we dergelijke hoofden niet meer gezien. Maar het mag weer, dat is een feit. Als zelfs de modewereld zich er weer aan waagt, dan is de uitgroei hiermee officieel geaccepteerd en goedgekeurd.

Doe er maar mee wat je wilt. Je hoeft in ieder geval niet (al te zeer) meer te stressen over je uitgroei.

