Streetstyle mode winter 2020. Zo worden klassieke ruitjes supercool!

Je hebt het vast al opgemerkt: klassieke ruitjes zijn weer helemaal terug in de mode. Zo draag je ze!

Klassieke ruitjes in gedekte kleuren zijn terug in de mode. De winkelrekken hangen er stijf van en we zien ze ook al vaak dragen. De meeste ruitjes hebben een Engelse, elegante air. Soms ook kunnen ze wat ouderwets en muffig overkomen. Daar hebben de fashionista’s iets op gevonden: combineer ruitjes met een onverwacht item.

Een onverwacht item kan van alles zijn:

een print die je eigenlijk nooit met ruitjes zou combineren (denk aan strepen met ruitjes, maar ook bloemenprints en andersoortige fantasieën);

een mode accessoire dat je niet bij ruitjes verwacht zoals een paar ongehoord hoge laarzen of een leren pet, of;

een laag over laag constructie die nog nooit iemand ooit gezien heeft (bijvoorbeeld twee ruitjesjassen over elkaar);

snitten die je niet in een ruitjespatroon zou verwachten, zoals een broekpak met in plaats van een lange ruitjesbroek ruitjesshorts (en dat dan voor de winter);

ongebruikelijke outfits zoals een grote ruitjesblazer als jurk.

De fashionista’s maken er een sport van om ruitjes op een zo spannend mogelijke manier te dragen. Bekijk de streetstyle foto’s hieronder maar eens en laat je inspireren. Wat zij kunnen, kan jij ook!

