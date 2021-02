Zacht en zoet als jouw liefde voor hem. Verwen je lieverd op Valentijnsdag met een speciaal dessert: panna cotta. Bereid deze lekkernij met alle liefde en genegenheid die je voor hem voelt! Lepel samen van hetzelfde bordje, maar houd reserves achter de hand. Maak twee, drie, vier porties maar serveer ze één voor één…

Ingrediënten

4 gram gelatineblaadjes

250 gram verse slagroom

40 gram suiker

1 zakje vanillesuiker

145 gram frambozen (aardbeien of ander fruit)

citroensap van 1/2 citroen

25 gram poedersuiker

verse muntblaadjes

Bereiding

Week de gelatineblaadjes circa 5 minuten in koud water. Doe de room, de suiker en de vanillesuiker in een steelpannetje en breng het geheel op een laag vuur aan de kook. Doe het vuur uit zodra de room kookt en voeg de gelatineblaadjes toe (je hoeft ze niet uit te knijpen). Roer alles goed door elkaar en verdeel de room over twee vormpjes. Plaats de vormpjes tenminste een paar uur in de ijskast.

Maak nu het vruchtensausje. Spoel de frambozen schoon, houd een paar vruchten apart voor de garnering en verwarm de rest in een steelpannetje op een laag vuur totdat je een papje hebt. Voeg de poedersuiker en het citroensap toe en vermeng alles goed met elkaar. Nu een minuutje mag het vuur uit. Je kunt de saus filteren om de pitjes te verwijderen.

Keer nu de vormpjes met de panna cotta om boven de bordjes waarop je dit dessert wilt serveren. Om de puddinkjes te bevrijden, kan het helpen om de vormpjes even in kokend water te houden.

Garneer de panna cotta met het vruchtensausje, de vruchten die je apart hebt gehouden en een muntblaadje.

