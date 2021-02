Wie had ooit gedacht dat joggingpakken (urban)chic of supercool konden zijn? Zelfs toen de sportswear invloeden nu alweer jaren geleden de mode gingen beïnvloeden, hadden we dit niet kunnen denken. Maar de modetrends voor lente zomer 2021 liegen er niet om. Met dat joggingpak kan jij voor de dag komen!

Het lijkt wel of modehuizen als Max Mara en Boss de bui zagen hangen. Al op de catwalk voor winter 2020 2021 showde Boss een aantal super relaxede urban-chique modelooks met joggingpak als basis. Laat dat nu uitgerekend op 23 februari 2020 zijn geweest, de dag waarop Italië vanwege de Covid-uitbraak voor het eerst in lockdown ging!

Ook voor lente zomer 2021 zagen we op de catwalk van Boss geraffineerde maar tegelijkertijd comfortabele outfits met joggingbroeken en hoodies. Om van zo’n look een succes te maken, ga je van top tot teen voor één en dezelfde kleur. In de zomer draag je er sandalen onder, maar voor nu zijn je witte sneakers meer dan perfect.

Wil je variëren op het thema, ga dan voor technische materialen, maar houd de look minimalistisch. Weinig (verschillende) kleuren en recht-toe-recht-aan snitten.

Kun je je met het beste fatsoen van de wereld niet in loungewear of joggingpak presenteren, dan is er altijd nog het oversize broekpak. Ook hier geldt: houd het simpel. Draag er een hemdje of een coltruitje onder en ga voor effen kleuren.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

TRENDYSTYLE