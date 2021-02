Wil jij je Valentijn extra verwennen? Maak dan deze ravioli harten van rodebietjespasta met pittige ricottavulling voor hem. Het is even werk maar dan zet je hem ook echt wel iets voor! Zijn glimlach is het werk dubbel en dwars waard!

Ingrediënten voor 2 personen (10 ravioliharten)

100 gram volkorenmeel

100 gram farina di semola duro rimacinata (dubbel gemalen harde tarwe griesmeel bloem)

1 ei

circa 50 ml bietensap

Vulling voor de ravioli

50 gram fetakaas

100 gram ricotta

circa 30 gram gemalen Parmezaanse kaas

chilipeper of 1 à 2 gedroogde en versnipperde Spaans pepertjes

nootmuskaat

zout

Voor de saus en garnering



50 gram boter

3 tijmtakjes

de rasp van 1 citroen

de rasp van 1 sinaasappel

2 à 3 fijngehakte walnoten

granaatappelpitjes

vers gemalen peper

eventueel gemalen Parmezaanse kaas

Benodigdheden

Uitsteekvorm in de vorm van een hart (koekjesvormpje of een uitsteekvorm voor pasta) en pastamachine of deegroller

Bereiding

Doe de meel in een kom en maak een kuiltje in het midden. Houd een kleine hoeveelheid meel apart zodat je – als het deeg te nat is – dat kunt gebruiken om te corrigeren. Breek het ei in het kuiltje en schenk er een scheutje bietensap (minder dan 50 ml) bij. Vermeng ei en bietensap met het meel door met een vork steeds meer van het omliggende meel in de vloeibare ingrediënten in het kuiltje te verwerken. Kneed nu de ingrediënten krachtig door elkaar en doseer de hoeveelheid bietensap totdat je een homogene, gladde en elastische deegbal hebt. Wikkel de deegbal in huishoudfolie en laat het 30 minuten in de ijskast rusten.

Maak ondertussen de vulling. Doe de ricotta in een kom. Snijd de feta in blokjes en prak die met een vork door de ricotta. Doe er een groot deel van de Parmezaanse kaas bij en meng alles goed door elkaar. Is de vulling te nat, voeg dan extra Parmezaanse kaas toe. Dit is belangrijk want anders zal de vulling uitlopen. Breng de vulling op smaak met nootmuskaat, Chilipeper of Spaanse peper en zout.

Rol het deeg uit tot dunne, banen met ongeveer dezelfde lengte. Dit kun je met een pastamachine of met een deegroller doen. Bereken hoeveel harten je per baan kunt uitsnijden en markeer het midden van elk hart met een stukje deeg. Schep de vulling op de plek van de markeringen en dek de baan af met een tweede baan. Druk de banen rond de vulling goed op elkaar. Snijd nu de harten uit door het vormpje stevig in de pasta te drukken. Dit is belangrijk want niet alleen snijd je hiermee de pasta uit maar ook plak je de twee hartkanten aan elkaar vast. Die moeten goed sluiten want anders houden de ravioli tijdens het koken niet. Breng nu ruim water met zout aan de kook en doe de ravioli erin.

Smelt ondertussen in een grote koekenpan de boter met de tijm. Zodra de ravioli gaar is (na ongeveer vijf minuten), breng je ze met een schuimspaan over naar de koekenpan. Schep de ravioli voorzichtig door de boter.

Verdeel de ravioli over twee mooie borden (voor Valentijnsdag haal je je mooiste serviesgoed uit de kast) en garneer de ravioli met sinaasappelrasp, citroenrasp, fijngehakte walnoten, granaatappelpitjes en vers gemalen peper. Serveer naast de pasta een kommetje met gemalen Parmezaanse kaas.

We wensen jou en je Valentijn een zwoele avond toe!

