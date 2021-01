Heb jij ook een jassentic? Ik heb er altijd al een gehad, maar door de lockdown is het een ware obsessie geworden. In huis draag ik loungewear, maar als ik voor een boodschapje of een ommetje de straat op ga, dan wil ik schitteren in een mooie coat! Dat krijg je als je verder nergens meer komt. Ik wissel zoveel mogelijk van jas en mode accessoires, en probeer er elke keer weer een up-to-date draai aan te geven met de juiste schoenen, tas of sjaal. De modetrends voor winter 2020 2021 geven genoeg inspiratie. Zoals altijd hebben we een aantal mode ideeën voor je om je look te updaten.

Modetrends winter 2021. Heb jij ook een winterjassentic? 12x Stijltips

Update je winterjas met een ceintuur. Dit is de gemakkelijkste truc die er is om een jas uit eerdere seizoenen te updaten.

Draag een hoed! Bolero hoeden zijn op dit moment waanzinnig hip.

Ga voor een monochrome look. Stem je outfit qua kleur op je jas af. Kleed je helemaal in het camel, in het wit, in het zwart, misschien wel rood!

Kies je sjaal en muts in dezelfde kleur als je jas.

Cool: een onverwacht kleuraccent. Bijvoorbeeld een total camel look met een knalrode tas.

Haal je lichtste winterjassen en -jacks uit de kast. Wit, beige, boter, crème, vanille, ijs. Lichte kleuren zijn dé modetrend voor winter 2020 2021.

Draag een (mooi) jogging pak onder een lange, klassieke jas. Dit is de meest coole combinatie van winter 2020 2021! Vanzelfsprekend draag je de capuchon over je jas.

En aan je voeten: chunky sneakers of hoge laarzen.

Tip: houd het rustig. Weinig kleur, weinig accessoires. Essentieel is de trend. Draag bijvoorbeeld een dikke trui met grote col onder je jas waarbij de col als sjaal fungeert.

De coolste jassen (qua model en mood) voor winter 2020 2021: oversize jassen (lang en wijd – fantastisch in het dragen), slank afkledende lange jassen, lange gewatteerde jassen, oversize gewatteerde jacks, seventies jassen met (nep)bont, trench coats, jassen met leerlooks, ruitjesjassen, lange teddyjassen.

Draag een jas in dezelfde stijl als je hondje :-)

Last but not least: speur de uitverkoop af naar een gekke, inspirerend, aparte winterjas die deze wintermaanden kleur geeft!

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE