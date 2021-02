Liefde gaat door de maag, maar het oog wil ook wat! Verras je lieverd met eigengemaakte crème brulée. Dien het dessert op in mooie cocottes – rood is natuurlijk helemaal toepasselijk – en ga voor een krokant karamellaagje. Vergeet niet om even stil te staan bij het stukslaan van het laagje. Maak er een topmomentje van dat je verzegelt met een zoete kus!

Ingrediënten voor 2 tot 4 crème brulée



60 gram melk

250 gram verse (slag)room

4 eierdooiers

1 vanillestokje of 1 zakje vanillesuiker

65 gram suiker plus wat suiker voor het karamellaagje

Benodigdheden

Crème brulée brander (gasbrandertje) en oven

Bereiding

Breng de melk en room in een pannetje langzaam aan de kook en voeg het vanillestokje toe. Vermeng ondertussen in een aparte kom de eierdooiers en de suiker (en eventueel de vanillesuiker, als je geen vanillestokje gebruikt). Het mengsel mag niet schuimen. Gebruik een garde of houten lepel en roer voorzichtig totdat je een glad papje hebt. Schenk de kokende melk/room (zonder vanillestokje) onder voortdurend omroeren bij de eieren/suiker.

Plaats de cocottes in een vrij hoge ovenschaal en verdeel de crème over de cocottes. Vul de ovenschaal voor eenderde met water voor een au bain-marie effect. Plaats de ovenschaal in een op 140 graden Celsius voorverwarmde oven. In ongeveer 70 minuten is de crème goudbruin.

Strooi suiker over het oppervlak en karameliseer deze met een crème brulée brander. Maak je de crème brulée van tevoren klaar, bewaar de cocottes dan in de ijskast en karameliseer ze vlak voor het opdienen. Heb je geen brander, dan kun je ook de suiker erover strooien en de cocottes een paar minuten in de oven grillen.

