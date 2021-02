Wil jij op de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 vooruitlopen? Dan moet je de allernieuwste mode accessoires voor het komende seizoen kennen. Oké, ‘moeten’ is een zwaar woord. Je hoeft natuurlijk helemaal niets, maar misschien vind je het leuk om er meer over te weten. Opvallende mode accessoires voor 2021 zijn de ceintuurs. Dankzij de invloeden van de jaren ’70 maken ze een grote comeback. Trek de broekriem maar aan en ga voor een wespentaille. Grapje :-)

Feit is… riemen en ceintuurs zijn terug, en ze mogen gezien worden. Een absolute hit voor 2021 is de riem met hoefijzergesp van Bottega Veneta. Eenzelfde soort ceintuur zagen we op de catwalk van Chloé. Met een beetje fantasie kun je ook de ceintuurs van het Italiaanse modehuis Etro onder dezelfde noemer scharen.

Een hoofdstuk apart zijn de ceintuurs bij Dior. Die zijn breed, soms zelfs bijna zo hoog als (leren) korsetten, of dubbel. In dat geval wordt een gladleren riem gecombineerd met een gevlochten riem (zie de cover foto).

Gemene deler is veelal de gesp waar de riem doorheen gehaald wordt. Bij Bottega Veneta is dat een goudkleurig hoefijzer van behoorlijk formaat. Hetzelfde geldt voor Chloé. Dior combineert een gesp in de vorm van CD (raden waar dat voor staat!) met twee goudkleurige cirkels.

Hoge ceintuurs zijn ook terug in de mode en accentueren de tailles. Er valt nog zoveel over te vertellen, maar bekijk eerst de modefoto’s voor lente zomer 2021, en ga dan zelf alvast creatief aan de slag.

Wij vinden deze modetrend voor 2021 best verfrissend. Jarenlang droegen we geen riem of ceintuur. Nu mogen we daar weer mee gaan spelen!

